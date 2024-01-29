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Ekonomi

Borç batağındaki China Evergrande Group için tasfiye kararı

Çin gayrimenkul krizi yeni bir eşiğe ulaştı. Dünyanın en borçlu gayrimenkul geliştirme şirketi China Evergrande Group için Hong Kong mahkemesinden tasfiye kararı çıktı.

12:09 - 29/01/2024 Pazartesi
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China Evergrande Group
China Evergrande Group

Yükümlülükleri 333 milyar doları bulan Evergrande son aylarda kreditörlerle yapılandırma görüşmeleri yapmış ancak bu görüşmelerden sonuç alamamıştı.


Yargı kararının ardından Evergrande hisseleri yüzde 21 kayıp yaşadı ve hisseler işleme kapatıldı. Karar, Evergrande’nin Çin dışındaki varlıklarının tasfiyesiyle sonuçlanabilir. Kararın Çin içinde hangi boyutta uygulanacağı ise henüz net değil.

2021 yılında Döviz cinsi tahvil ödemesini gerçekleştiremeyen Evergrande Çin gayrimenkul sektöründe likidite krizini tetiklemişti. Bloomberg tarafından derlenen verilere göre geçtiğimiz cuma itibarıyla Evergrande’nin dolar cinsi tahvillerinin çoğu 1 dolar başına 1,5 sentten işlem görüyor.


Öte yandan Çin sıkıntıdaki hisse senedi piyasalarını destekleyici adımlarını da sürdürüyor. Çin hafta başlangıcında bazı hisselerde açığa satışı yasakladı.




#Evergrande
#Çin
#Hong Kong
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