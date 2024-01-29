Borç batağındaki China Evergrande Group için tasfiye kararı

Yükümlülükleri 333 milyar doları bulan Evergrande son aylarda kreditörlerle yapılandırma görüşmeleri yapmış ancak bu görüşmelerden sonuç alamamıştı.
2021 yılında Döviz cinsi tahvil ödemesini gerçekleştiremeyen Evergrande Çin gayrimenkul sektöründe likidite krizini tetiklemişti. Bloomberg tarafından derlenen verilere göre geçtiğimiz cuma itibarıyla Evergrande’nin dolar cinsi tahvillerinin çoğu 1 dolar başına 1,5 sentten işlem görüyor.
Öte yandan Çin sıkıntıdaki hisse senedi piyasalarını destekleyici adımlarını da sürdürüyor. Çin hafta başlangıcında bazı hisselerde açığa satışı yasakladı.