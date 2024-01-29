Borç batağındaki China Evergrande Group için tasfiye kararı

Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi ve Filyos Limanı'nda incelemelerde bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, tarihi doğal gaz keşfinin gerçekleştiği Sakarya Gaz Sahası'nda günlük üretimin 23 kuyuda 2,7 milyon metreküpe ulaştığını ve dünyanın en hızlı geliştirilen projelerinden biri olduğunu belirtti. Bakan bayraktar, "Sakarya Gaz Sahası’nda günlük doğal gaz üretimimizi en kısa zamanda 10 milyon metreküpe, akabinde de nihai olarak günlük 40 milyon metreküpe çıkartacak ve 15 milyon hanemize doğal gazı buradan tedarik edeceğiz" dedi.