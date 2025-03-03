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Borsada enflasyon coşkusu: Günün ilk yarısında yükseldi

Borsada enflasyon coşkusu: Günün ilk yarısında yükseldi

13:303/03/2025, Pazartesi
AA
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Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 3,81 değer kazanarak 10.026,80 puana çıktı.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 368,09 puan ve yüzde 3,81 artışla 10.026,80 puana yükseldi.


Toplam işlem hacmi 75,6 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 8,3, holding endeksi ise yüzde 2,86 değer kazandı.


  • Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran bankacılık, en çok kaybettiren ise yüzde 2,57 ile finansal kiralama faktoring oldu.

  • Küresel piyasalarda, ABD'nin korumacı ticari tutumuna yönelik endişelere karşın, açıklanan verilerden alınan sinyallerin enflasyonist baskıların hafiflemiş olabileceğine işaret etmesi sonrasında karışık bir seyir izlenirken yurt içi piyasalar pozitif ayrışıyor.

Bugün açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) şubatta aylık bazda yüzde 2,27 ile öngörülerin altında artarken, yıllık bazda yüzde 39,05'e geriledi.


Analistler, öğleden sonra yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.100 ve 10.180 puanın direnç, 9.900 ve 9.800 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.




#BIST
#BIST100
#Piyasalar

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