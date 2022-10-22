Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğan Faiz inşallah tek haneli rakama inecek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faiz inşallah tek haneli rakama inecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Faiz inşallah tek haneli rakama inecek. Faiz zulmünden yatırımcılarımızı, vatandaşımızı kurtaracağız" dedi.

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Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faiz inşallah tek haneli rakama inecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya'da Battalgazi Devlet Hastanesi, Hekimhan Tünelleri, Kuru Kayısı Lisanslı Depo ve Borsası ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde konuştu.

Buradaki konuşmasında Erdoğan, "Şayet ülke bunların elinde olsaydı bu kışı nasıl geçirirdik bilmiyorum. Doğal gaz falan zaten bulamazdık. Ama şu anda bizim böyle bir derdimiz yok. Umut bağladıkları tek konu. Şimdi İstanbul Türkiye doğal gazın bir merkezi oluyor. Küresel ekonomik krizin ülkemize yansımalarının bir ürünü olan dünyada korkunç hayat pahalılığı. İnşallah yılbaşından itibaren enflasyonu, faizi nasıl düşürüyorsak şimdi inşallah tek haneli rakama faiz inecek. Faiz zulmünden yatırımcılarımızı kurtaracağız, vatandaşımızı kurtaracağız, geçmişte bunu yaptık. 4,6'ya kadar biz faizi düşürdük. Enflasyon da o zaman 5,6'ya düşmüştü. Her kesimden insanımızın gelir seviyesini yükselteceğiz. Bakalım o zaman ne diyecekler. Tabii bunların ne hayat pahalılığının önüne geçecek ne enflasyonu düşürecek ne istihdamı koruyacak ne üretimi sürdürecek herhangi bir projelerinin, programlarının olmadığını söylemeye bile gerek duymuyoruz" ifadelerini kullandı.

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