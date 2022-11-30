Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğanın imzası ile yayımlandı İki bölge için kesin koruma kararı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile yayımlandı: İki bölge için kesin koruma kararı

Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı kararları doğrultusunda, Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde iki ayrı doğal sit alanı "kesin korunacak hassas alan", Kocaeli'nin Derince ilçesine bağlı Deniz mahallesi sınırları içerisinde bulunan alan ise riskli alan ilan edildi.

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Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğanın imzası ile yayımlandı: İki bölge için kesin koruma kararı
Ayvalık

Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, Balıkesir'in Ayvalık ilçesi sınırları içerisinde bulunan Küçükköy Mevkii Doğal Sit Alanı ile Küçükköy-Sarımsaklı Mevkii Doğal Sit Alanı'nın koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucunda sınır ve koordinatları belirlenen alan kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edildi.

Kocaeli'nin Derince ilçesi Deniz mahallesi sınırları içerisinde kroki ile sınır ve koordinatları gösterilen alanın riskli alan ilan edilmesi kararlaştırıldı. Söz konusu karar 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında verildi.

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