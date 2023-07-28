Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz enflasyon tahmininin neden yükseldiğini açıkladı: Deprem bütçe açığı ve kurdaki dalgalanma

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz
Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, yıl sonu enflasyon tahmininin yüzde 22,3'ten yüzde 58'e çıkarıldığını açıkladı. Enflasyonun 2024'ün ikinci çeyreğinde yüzde 60 civarı ile zirve yaptıktan sonra düşüşe geçeceğini belirten Erkan, yüzde 5 enflasyon hedefini değiştirmeyeceklerini kaydetti. TCMB'nin bağımsızlığına vurgu yapan Erkan, "Benden hiçbir zaman siyasi bir açıklama almayacaksınız" dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, katıldığı canlı yayında, ekonomik gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.
"Deprem bütçe açığımızda ciddi bir etki oluşturdu"
"Kurda reel bir zemine geldik bunun da enflasyonda tesiri var"
Yılmaz'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"Enflasyon beklentilerimizin üstünde. Neden böyle bir tabloyla karşı karşıya kaldık? Bütçe dengesiyle ilgili deprem ve farklı unsurların etkisi var. Sadece bu sene merkezi yönetimde 762 milyar TL deprem için harcama yapacağız. Büyük bir külfet. Bütçe açığımızda ciddi bir etki oluşturdu. Telafi etmek için aldığımız tedbirler olumlu yansıdı ama enflasyona etki etti.
Kurlarda istikrarlı seyir vardı, piyasa kuru ile Merkez Bankası kuru ayrışmaya başlamıştı. Kurda reel bir zemine geldik bunun da enflasyonda tesiri var. Bu süreçte Merkez rezerv biriktirmesinin de etkisi var. Risk primini aşağı çeken bir durum. Kurdaki hareketlilikle enflasyonu da düşünmemiz gerekiyor. Bu da tahminlerimizi güncellememizi gerektirdi. Bu geçici bir durum, daha kalıcı bir enflasyon için güçlenmiş olduk. İnşallah önümüzdeki dönem devam ettireceğiz.
Ek bir vergi olacak mı?
Ek bir vergi yıl sonuna kadar gündemimizde yok.
En düşük emekli maaşına ilişkin yıl sonunda yeni bir değerlendirme yapılacak."