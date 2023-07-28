Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz enflasyon tahmininin neden yükseldiğini açıkladı: Deprem bütçe açığı ve kurdaki dalgalanma

"Bütçe dengesiyle ilgili farklı unsurların ve depremin büyük bir etkisi var. Sadece bu sene merkezi yönetimde 762 milyar TL deprem için harcama yapacağız. Büyük bir külfet. Bütçe açığımızda ciddi bir etki oluşturdu. Telafi etmek için aldığımız tedbirler olumlu yansıdı ama enflasyona etki etti."