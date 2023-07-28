|
Ekonomi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz enflasyon tahmininin neden yükseldiğini açıkladı: Deprem bütçe açığı ve kurdaki dalgalanma

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, katıldığı canlı yayında, ekonomik gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. "Enflasyon beklentilerimizin üstünde." diyen Yılmaz, enflasyon tahmininin yükseltilmesine ilişkin ise, "Bütçe dengesiyle ilgili farklı unsurların ve depremin büyük bir etkisi var. Sadece bu sene merkezi yönetimde 762 milyar TL deprem için harcama yapacağız." dedi. Depremin etkilerinin büyük bir külfet olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Bütçe açığımızda ciddi bir etki oluşturdu. Telafi etmek için aldığımız tedbirler olumlu yansıdı ama enflasyona etki etti." diye konuştu.

19:37 . 28/07/2023 Cuma
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, yıl sonu enflasyon tahmininin yüzde 22,3'ten yüzde 58'e çıkarıldığını açıkladı. Enflasyonun 2024'ün ikinci çeyreğinde yüzde 60 civarı ile zirve yaptıktan sonra düşüşe geçeceğini belirten Erkan, yüzde 5 enflasyon hedefini değiştirmeyeceklerini kaydetti. TCMB'nin bağımsızlığına vurgu yapan Erkan, "Benden hiçbir zaman siyasi bir açıklama almayacaksınız" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, katıldığı canlı yayında, ekonomik gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Deprem bütçe açığımızda ciddi bir etki oluşturdu"

"Enflasyon beklentilerimizin üstünde."
diyen Yılmaz, enflasyon tahmininin yükseltilmesine ilişkin ise,
"Bütçe dengesiyle ilgili farklı unsurların ve depremin büyük bir etkisi var. Sadece bu sene merkezi yönetimde 762 milyar TL deprem için harcama yapacağız. Büyük bir külfet. Bütçe açığımızda ciddi bir etki oluşturdu. Telafi etmek için aldığımız tedbirler olumlu yansıdı ama enflasyona etki etti."
dedi.


"Kurda reel bir zemine geldik bunun da enflasyonda tesiri var"

Yılmaz'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Enflasyon beklentilerimizin üstünde. Neden böyle bir tabloyla karşı karşıya kaldık? Bütçe dengesiyle ilgili deprem ve farklı unsurların etkisi var. Sadece bu sene merkezi yönetimde 762 milyar TL deprem için harcama yapacağız. Büyük bir külfet. Bütçe açığımızda ciddi bir etki oluşturdu. Telafi etmek için aldığımız tedbirler olumlu yansıdı ama enflasyona etki etti.

Kurlarda istikrarlı seyir vardı, piyasa kuru ile Merkez Bankası kuru ayrışmaya başlamıştı. Kurda reel bir zemine geldik bunun da enflasyonda tesiri var. Bu süreçte Merkez rezerv biriktirmesinin de etkisi var. Risk primini aşağı çeken bir durum. Kurdaki hareketlilikle enflasyonu da düşünmemiz gerekiyor. Bu da tahminlerimizi güncellememizi gerektirdi. Bu geçici bir durum, daha kalıcı bir enflasyon için güçlenmiş olduk. İnşallah önümüzdeki dönem devam ettireceğiz.

Ek bir vergi olacak mı?

Ek bir vergi yıl sonuna kadar gündemimizde yok.

En düşük emekli maaşına ilişkin yıl sonunda yeni bir değerlendirme yapılacak."



#Cevdet Yılmaz
#Enflasyon
#Merkez Bankası
#Deprem
#Vergi
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Vatandaşlık maaşı başvurusu başladı mı?