Dönüşümden yararlanan mahallesine dönüyor

Depremden etkilenen illerde bakanlığın denetiminde ve TOKİ’nin güvencesinde, kendi yapılarını yapmak isteyen afetzedelere hibe ve kredi desteği sağlayan ‘Yerinde Dönüşüm’ projesi, Adıyamanlı Kürkoğlu Ailesi’nin de umudu oldu Depremde, oturdukları 4 katlı aile apartmanı ağır hasar gören Kürkoğlu Ailesi, doğdukları, anılarının olduğu mahalleden kopmak istemedikleri için bakanlığın dört ay önce açıkladığı ‘Yerinde Dönüşüm’ projesine başvurdu.

Proje kapsamında hibe ve kredi desteği alan aile, evlerinin yerinde yapımına başladı. Bakanlık denetiminde yapımı süren apartmanın ikinci katını tamamlamak üzere olduklarını belirten Abdurrahman Kürkoğlu, “Baba yadigârı yerimizdi burası. Tekrar dönmemiz, devletin de burada bize aracılık etmesi ve destek vermesi bizim için çok güzel ve önemliydi” dedi. Bakan Mehmet Özhaseki, sosyal medya hesabından, “Depremzede vatandaşlarımızın hikâyesi yarım kalmayacak” dedi.