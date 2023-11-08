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Ekonomi

Dönüşümden yararlanan mahallesine dönüyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, deprem bölgesinin hızla ayağa kaldırılması için hayata geçirdiği ‘Yerinde Dönüşüm’ projesi ile vatandaşların yaralarını sarmaya devam ediyor.

Merve Safa Akıntürk
04:00 - 8/11/2023 Çarşamba
Güncelleme: 02:07 - 8/11/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Abdurrahman Kürkoğlu.

Abdurrahman Kürkoğlu.

Depremden etkilenen illerde bakanlığın denetiminde ve TOKİ’nin güvencesinde, kendi yapılarını yapmak isteyen afetzedelere hibe ve kredi desteği sağlayan ‘Yerinde Dönüşüm’ projesi, Adıyamanlı Kürkoğlu Ailesi’nin de umudu oldu Depremde, oturdukları 4 katlı aile apartmanı ağır hasar gören Kürkoğlu Ailesi, doğdukları, anılarının olduğu mahalleden kopmak istemedikleri için bakanlığın dört ay önce açıkladığı ‘Yerinde Dönüşüm’ projesine başvurdu.

BABA YADİGARINA KAVUŞTULAR

Proje kapsamında hibe ve kredi desteği alan aile, evlerinin yerinde yapımına başladı. Bakanlık denetiminde yapımı süren apartmanın ikinci katını tamamlamak üzere olduklarını belirten Abdurrahman Kürkoğlu, “Baba yadigârı yerimizdi burası. Tekrar dönmemiz, devletin de burada bize aracılık etmesi ve destek vermesi bizim için çok güzel ve önemliydi” dedi. Bakan Mehmet Özhaseki, sosyal medya hesabından, “Depremzede vatandaşlarımızın hikâyesi yarım kalmayacak” dedi.




#Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
#Deprem Bölgesi
#Yerinde Dönüşüm
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