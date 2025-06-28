Elektrik arızaları tarihe karışıyor: Kesintiye karşı yapay zeka

Türkiye’nin elektrik dağıtım sektörüne yön verecek yerli ve milli yapay zeka platformu EnergyMind projesi için düğmeye basıldı. Ülke genelinde elektrik arızaları oluşmadan önce arızayı tahmin ederek ortadan kaldırmayı öngören proje ile plansız elektrik kesintileri ortadan kalkacak.

ÖNLEM ALACAĞIZ

Malatya, Elazığ, Tunceli ve Bingöl illerinde elektrik dağıtım hizmeti veren Fırat EDAŞ’ın Müdürü Müjdat Çelik, şirket olarak kendilerinin de paydaşı olduğu, tamamlandığında yurt çapında uygulanmasının planlandığı yapay zeka platformu EnergyMind hakkında bilgiler verdi. Çelik, 2028’de tamamlanması planlanan milli yapay zekâ platformu hakkında, “İnsanların kesintiye tahammülü olmadığı için arızaları yapay zeka yöntemi ile önceden tahmin edip ekiplerin olası arızalara yönlenmesini temin etmeye çalışacağız. Böylelikle plansız kesintilerin önüne geçebileceğiz. Energy Mind Projesi ile beraber dağıtım sistemindeki tüm envanter ve şebeke unsurlarını analiz edip olası arıza senaryolarına karşı önlem alacağız” ifadelerini kullandı.

ÖNCEDEN TESPİT EDİLECEK

Sistemin nasıl çalışacağı hakkında da bilgi veren Çelik, “Arıza senaryosunda mesela elektrik dağıtım şebekesine bağlı olan abonenin bağlantı hattında bir oksitlenme oluştu diyelim. Böyle bir proje şu anda elimizde olsaydı o abonenin arızasını önceden tespit edip, kesintiye uğramadan müdahale edecektik. Bunun sonucunda tüketicimiz, çağrı merkezini aramamış olacaktı” dedi.

İŞLEMLERİ MANUEL YAPIYORUZ

Sistemin devreye girmesiyle birlikte ekiplerin ulaşım ve zaman kaybının ortadan kalkacağına dikkat çeken Çelik sözlerini şöyle: “Biz tespit edip abonemize ‘3 gün sonra elektriğinizi yarım saatliğine keseceğiz ve buradaki olası arızayı bertaraf edeceğiz’ diyebilecektik. Aslında şu anda belirli bir seviyede bu süreci yönetiyoruz. Bunların hepsi manuel gerçekleşiyor. Bizim buradaki amacımız artık sistemler üzerinden yönetmek, otomatikleştirmek ve insan kaynağını da daha stratejik yönlendirmek” dedi.

Dağıtım sektöründe yeni bir dünya

Elder Genel Sekreteri Fakir Hüseyin Erdoğan da EnergyMind projesinin elektrik dağıtım sektörü açısından önemli olduğunu söyledi. Erdoğan, “Bu platform oluşturulduktan sonra önleyici bakımlar, arızaların önceden kestirilmesi, güç aktarımlarına yönelik olarak yapılabilecek diğer işletme faaliyetlerinin hepsinin, yapay zeka destekli olarak yönetilebilmesine yönelik yeni bir dünya kurulacak” diye konuştuarıza arıza.







