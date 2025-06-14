Elektrikli otonun enerji tüketimi 3 katına çıktı

Türkiye’de son bir yılda yapılan düzenlemeler, elektrikli araç ekosistemine önemli katkılar sağladı. Dünyada ilk kez “şarj ağı işletmeci” tanımının mevzuata dahil edilmesiyle birlikte, bu alanda faaliyet gösteren tüzel kişilere lisans verilerek hukuki altyapı güçlendirildi. Bu sayede elektrikli araç sahipleri yalnızca şarj ağı lisansına sahip işletmelerin istasyonlarından değil, kendi bireysel elektrik abonelikleri üzerinden de araçlarını şarj edebiliyor.

BAYRAMDA ŞARJ REKORU

Elektrikli araçların yaygınlaşması ve şarj altyapısındaki gelişmeler, bu Kurban Bayramı’nda dikkat çeken bir tabloyu ortaya koydu. 2025 yılı Kurban Bayramı haftasında elektrikli araçlara yönelik şarj hizmetleri kapsamında toplam 10 milyon 837 bin 410 kilovatsaat (kWh) elektrik tüketildi. Bu rakam, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 201’lik bir artışa işaret ediyor. 2024 yılı bayram haftasında tüketim 3 milyon 600 bin kWh seviyesindeydi. Şarj hizmeti kapsamında yapılan işlem sayısı da benzer şekilde artarak 183 bin 891’den 522 bin 913’e yükseldi. Bu da yüzde 184’lük bir artış anlamına geliyor. Tüm bu veriler, elektrikli araçların Türkiye yollarındaki varlığının ve hareketliliğinin çarpıcı biçimde arttığını gözler önüne seriyor.

TEK BAŞINA ANKARA, İZMİR VE BURSA'YI SOLLADI

Bayram haftasında şehir bazında en fazla elektrik tüketimi İstanbul’da gerçekleşti. İstanbul, 2 milyon 394 bin 122 kWh’lik tüketimiyle yalnızca kendi rekorunu kırmakla kalmadı, aynı zamanda Ankara, İzmir ve Bursa’nın toplam elektrikli araç şarj tüketimini geride bıraktı. 2024 Kurban Bayramı haftasında İstanbul, elektrikli araçlar için 485 bin 637 kWh elektrik tüketmişti. Bu miktar toplam tüketimin yüzde 15,28’ini oluşturuyordu. Aynı dönemde Ankara 274 bin 857 kWh, İzmir 214 bin 19 kWh, Bursa 145 bin 67 kWh, Antalya 141 bin 906 kWh tüketim gerçekleştirdi. 2025 yılına gelindiğinde İstanbul’un tüketimi neredeyse beş kat artarak 2 milyon 394 bin 122 kWh’ye ulaştı ve toplam tüketimin yüzde 22,09’unu oluşturdu.

Bu yılın aynı döneminde Ankara 1 milyon 94 bin 452 kWh, İzmir 648 bin 962 kWh, Bursa 579 bin 747 kWh, Antalya 399 bin 848 kWh tüketimle dikkat çekti.







