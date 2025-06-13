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Merkez Bankası haftalık rezerv verileri açıklandı: Türkiye’nin toplam altın ve döviz rezervi ne kadar?

Merkez Bankası haftalık rezerv verileri açıklandı: Türkiye’nin toplam altın ve döviz rezervi ne kadar?

18:2913/06/2025, Cuma
AA
Yeni Şafak
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Merkez Bankası rezervleri yükseldi
Merkez Bankası rezervleri yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 5 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 689 milyon dolar artışla 155 milyar 879 milyon dolara çıktı. Peki Türkiye'nin altın ve dolar rezerv miktarları ne kadar? İşte Türkiye'nin rezervi hakkında yapılan açıklamalar.

TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre, 5 Haziran itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 280 milyon dolar yükselişle 70 milyar 306 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 30 Mayıs'ta 70 milyar 26 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.


TÜRKİYE'NİN ALTIN REZERVİ NE KADAR?

Bu dönemde altın rezervleri ise 2 milyar 409 milyon dolar artışla 83 milyar 164 milyon dolardan 85 milyar 573 milyon dolara ulaştı.


Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 5 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 689 milyon dolar artışla 153 milyar 190 milyon dolardan 155 milyar 879 milyon dolara yükseldi.

TCMB rezervleri Ocak 2024'ten bu yana şöyle (milyon dolar):

#Merkez Bankası rezervleri
#TCMB
#Türkiye'nin altın rezervi
#Türkiye'nin döviz rezervi
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