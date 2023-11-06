Elektriklide 2024 hedefi 100 bin

Otomotiv sektöründe elektrikli araçların pazar payı her geçen yıl hızla artıyor. Sektör temsilcileri, ilk 10 ayda 50 bin satışı yakalayan elektrikli otomobillerin Türkiye’ye giren yeni oyuncularla birlikte gelecek yıl 100 bin satışa ulaşacağını tahmin ediyor. Dünyanın en çok elektrikli araç satan markası Çinli BYD’de de bunlardan birisi. Geçtiğimiz hafta satışa sunduğu ATTO 3 modeli ile yıl sonuna kadar bin 500 adet satış yakalayacaklarını belirten BYD Türkiye Genel Müdürü İsmail Ergun, gelecek yıl 10 bini hedeflediklerini söyledi.

İsmail Ergun

ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLERE TÜRKİYE’DE YOĞUN TALEP VAR

Türkiye’de elektrikli araçlara yoğun talep olduğunun altını çizen Ergun, “Ekim’de ilk duyurumuzu yaptıktan sonra, iletişim kanallarımız üzerinden yoğun bir ilgi ve taleple karşılaştık. Şimdiden 22 bin talep var. Bu talebin yarısını BYD ATTO 3 modeli oluşturdu. Önümüzdeki yıl bu talepleri karşılamayı istiyoruz” şeklinde konuştu.

SENEYE PAZARDAN %10 PAYLA 10 BİN ADET SATIŞ HEDEFLİYORUZ BYD ATTO 3 ile birlikte 2023 yılında

satış hedeflerinin 1.500 olacağını da kaydeden Ergun “2024 yılının ilk çeyreğinde BYD HAN ve BYD SEAL modelleri Türkiye’de olacak. Elektrikli araç satışlarının her geçen gün artacağı önümüzdeki orta vadede, piyasa koşullarına bağlı olarak yüzde 10 ve üzerinde pazar payına ulaşmayı hedefliyoruz. 2024 yılı için 10 bin adet satış elde etmeyi hedefliyoruz” dedi.

ARAÇ BATARYASI 8 YIL GARANTİLİ

1 milyon 590 bin liraya satışa çıkan ATTO 3 modelinin bataryasına 8 yıl garanti veriliyor. Markanın üreticisi olduğu Blade Batarya teknolojisiyle 60.4 kWh kapasiteli ünitede 150 kW güç sunan elektrikli motorla kombine ediyor. BYD ATTO 3, 0-100 km/s hızlanmasını 7.3 saniyede gerçekleştiriyor. WLTP ölçümlerine göre ortalama 420 kilometre menzil sunan BYD ATTO 3 modeli, DC şarj ile yüzde 30’dan yüzde 80’e yalnızca 29 dakikada şarj edilebiliyor.







