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En değerli 500 bankanın 6'sı Türkiye'den

En değerli 500 bankanın 6'sı Türkiye'den

04:0021/03/2025, Cuma
G: 21/03/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Arşiv.

Dünya genelindeki en değerli 500 banka belli oldu. Brand Finance tarafından hazırlanan çalışmada ilk 4 sırayı Çinli bankalar alırken, listeye Türkiye'den de 6 banka girdi.

Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance, "Banking 500-Dünyanın En Değerli 500 Banka Markası 2025" çalışmasını tamamladı. Çinli bankalar dünyanın en değerli markaları arasında ilk 4'te yer aldı. Çinli ICBC, yaklaşık 79,1 milyar dolarlık marka değeriyle bu yıl da zirvedeki yerini korurken, ikinci sırayı 78,4 milyar dolarlık değeriyle China Construction Bank aldı. Agricultural Bank of China 70,2 milyar dolarla üçüncü oldu.

GEÇEN YILA GÖRE YÜKSELİŞ VAR

Dünyanın 500 değerli banka markası arasında 6 Türk bankası da yerini aldı. İş Bankası, Ziraat Bankası ve Vakıfbank'ın geçen yıla kıyasla sıralamada yükseldiği görüldü. 2024'te 223'üncü sırada yer alan İş Bankası 1,2 milyar dolar ile 196'ncı sıraya yükseldi. Ziraat Bankası’nın 875 milyon dolarlık marka değeriyle 230'uncu, Garanti BBVA'nın 721 milyon dolarla 256'ncı, Vakıfbankın 386 milyon dolarla 360'ıncı, Akbankın 345 milyon dolarla 376'ncı, Yapı Kredinin 308 milyon dolarla 403'üncü olduğu görüldü.



#Banka
#Ekonomi
#İş Bankası
#Ziraat Bankası

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