Enerji faturasına biyometan çözümü

Enerjide dışa bağımlılığı bitirmek için yerli ve yenilenebilir enerjiye yönelen Türkiye, yenilenebilir doğal gazda(biyometan) önemli adımlar atmaya başladı. Gıda atıkları, hayvansal ve bitki esaslı malzemeler gibi günlük hayatta bulunan organik atıklardan türetilecek doğal gaz ile ekonomiye yıllık 1.5 milyar dolarlık katkı sağlanacak. Hayvansal atıklardan yenilenebilir doğal gaz yani biyometan üretmeye yarayacak cihazın prototipi de geliştirilirken, çalışma yaygınlaşırsa yıllık 6 milyar metreküp biyometan üretilebilecek.

TEMSAN’DAN PROTOTİP

2021 yılında tüketilen yaklaşık 60 milyar metreküp doğal gaz için 15 milyar dolarlık bir fatura ödeyen Türkiye, bu faturayı en aza indirmek için yerli ve yenilenebilir enerji yatırımlarını sürdürüyor. Dünyada geleneksel olarak derin yeraltı kuyularından çıkarılan doğal gazın alternatifi olarak bilinen biyometan için çalışmalar hız kazandı. Yüzde 50-60 metan ve yüzde 40-50 karbondioksitten oluşan bu gaz için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı TEMSAN tarafından da proje hazırlandı. TEMSAN hayvansal atıklardan biyometan üretebilecek bir cihaz prototipi geliştirdi.

6 MİLYAR METREKÜP GAZA EŞ DEĞER

Türkiye’nin 13 şehrinde katı atık bertarafı yapan ITC şirketinin İş Geliştirme Direktörü Ali Rıza Öner, Türkiye’de hayvansal atıkların tamamının biyometan üretimi amacıyla kullanılması halinde yıllık 6 milyar metreküp doğal gaza eşdeğer gaz üretilebileceğini söyledi. Biyometan potansiyelinin yüzde 85’inin hayvansal atıklardan, geri kalanının ise çöp gazından geldiğini vurgulayan Öner, şöyle konuştu:

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BİYOGAZ BİYOMETANA DÖNÜŞTÜRÜLÜYOR

“Hayvansal atık gaz potansiyelinin yüzde 50’si koyunlardan, yüzde 43’ü büyükbaş, yüzde 7’si kümes hayvanlarından oluşuyor. Biz şu an mevcut atık yakma tesislerinde bu atıklardan biyogaz üretiyoruz. Bunu dönüştürdüğümüzde biyometan haline geliyor. Yani BOTAŞ’ın doğal gaz hattına bunu verebilmek için biyogazı biyometan haline getirmek gerekiyor. Biyogazın içerisinde yüzde 55 metan var, doğal gazın içerisinde ise metan oranı yüzde 95’ler civarında. Bunun doğal gaz sistemine enjekte edilebilmesi için metan oranının yüksek olması gerekiyor. Biyometana dönüşüm için konteynır gibi bir dönüştürücü düşünün biyogaz bunun içine alınıyor ve karbondioksitle azot miktarı azaltılarak metanı zenginleştiriyor. Bu zenginleştirdiğimiz ürüne biyometan diyoruz.”

Ali Rıza Öner

1,5 milyar dolarlık İthalatı sonlandırır

Biyometan gaz üretimindeki potansiyele dikkat çeken Ali Rıza Öner, “Eğer biz bu potansiyeli hayata geçirirsek tükettiğimiz doğal gazın yüzde 10’unu biyometan olarak üretebiliriz” dedi. Öner, ithalatın 1.5 milyar dolarının biyometan üretimi ile Türkiye’de kalmasının sağlanabileceğini söyledi. Öner, biyometanın şu an Avrupa ve Amerika’da yeni enerji trendi olduğunu da kaydetti.