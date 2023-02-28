Euronews Türkiye'nin turizm başarısına dikkat çekti: Turistler yıkıcı depremlere rağmen seyahat planlarını ertelemedi

Türkiye'nin turizm geliri, 2022'de bir önceki yıla göre yüzde 53,4 artarak 46 milyar 284 milyon 907 bin dolara yükseldi.
Türkiye 2022 yılında yüzde 71'lik keskin bir artışla 51 milyondan fazla turist ağırladı. 2022’de bir önceki yıla kıyasla yüzde 53’lük bir artışla 46 milyar dolar turizm geliri elde edildi.
Euronews: Turistler yıkıcı depremlere rağmen ziyaretlerini ertelemedi
Türkiye'ye ziyarette bulunan turist: Çok beğendik
Türkiye'ye ziyarette bulunan turistlerin görüşlerine yer verilen haberde şu ifadeler kullanıldı:
İngiliz tatilci Debbie Still de aynı düşüncelere sahipti ve her şeye rağmen yolculuğa devam etmeye karar verdi.