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Ekonomi

Euronews Türkiye'nin turizm başarısına dikkat çekti: Turistler yıkıcı depremlere rağmen seyahat planlarını ertelemedi

Uluslararası haber portalı Euronews, Türkiye'nin turizm sektöründeki yükselen başarısına dikkat çekti. Euronews'in, 'Türkiye dünyanın her yerinden turist çekiyor' başlıklı haberinde, 2022'de 51 milyondan fazla turistin Türkiye'ye ziyarette bulunduğuna vurgu yapıldı. Haberde, geçtiğimiz yıl 16 milyona yakın yabancı turisti ağırlayan İstanbul başta olmak üzere Antalya, Muğla, İzmir, Kapadokya ve Konya gibi ana ziyaret noktalarının depremden etkilenen bölgelerin dışında olduğu belirtilerek yıkıcı afete rağmen turistlerin seyahat planlarını ertelemediği ifade edildi.

12:53 . 28/02/2023 Salı
Yeni Şafak
Türkiye'nin turizm geliri, 2022'de bir önceki yıla göre yüzde 53,4 artarak 46 milyar 284 milyon 907 bin dolara yükseldi.

Türkiye'nin turizm geliri, 2022'de bir önceki yıla göre yüzde 53,4 artarak 46 milyar 284 milyon 907 bin dolara yükseldi.

Türkiye 2022 yılında yüzde 71'lik keskin bir artışla 51 milyondan fazla turist ağırladı. 2022’de bir önceki yıla kıyasla yüzde 53’lük bir artışla 46 milyar dolar turizm geliri elde edildi.

Euronews: Turistler yıkıcı depremlere rağmen ziyaretlerini ertelemedi

Uluslararası haber portalı Euronews, Türkiye'nin turizm sektöründeki yükselen başarısına dikkat çekti. Euronews'in,
'Türkiye dünyanın her yerinden turist çekiyor'
başlıklı haberinde, 2022'de 51 milyondan fazla turistin Türkiye'ye ziyarette bulunduğuna vurgu yapıldı. Haberde, geçtiğimiz yıl 16 milyona yakın yabancı turisti ağırlayan İstanbul başta olmak üzere Antalya, Muğla, İzmir, Kapadokya ve Konya gibi ana ziyaret noktalarının depremden etkilenen bölgelerin dışında olduğu belirtilerek yıkıcı depremlere rağmen turistlerin seyahat planlarını ertelemediği ifade edildi.

Türkiye'ye ziyarette bulunan turist: Çok beğendik

Türkiye'ye ziyarette bulunan turistlerin görüşlerine yer verilen haberde şu ifadeler kullanıldı:

"İspanyol turist Marian Catalan gibi depremden önce buraya seyahat rezervasyonu yapanlar da rezervasyon yaptırdı. Catalan
"Evet, biraz tereddüt ettim ama zaten her şeyi organize ettiğimiz için kendi kendimize 'İşte 1000' dedik. kilometre uzakta.' Burada bir şey olmaz, güvenli bir ülke olur, geri dönerim diye düşündük, çok beğendik"
dedi.

İngiliz tatilci Debbie Still de aynı düşüncelere sahipti ve her şeye rağmen yolculuğa devam etmeye karar verdi.

"Türkiye seyahat etmek için güvenli"

Still,
"24 saattir burada değiliz ama şimdiye kadar gerçekten keyif aldık, evet, harika. Türkler çok iyi, çok arkadaş canlısı. Şu anda ihtiyacımız olan son şey insanların Türkiye'ye seyahat etmeyi bırakması. Her zamankinden daha fazla gelmeleri gerekiyor. Depremden etkilenen bölgelere gitmediğiniz sürece Türkiye'ye seyahat etmek güvenlidir. Büyük havayolları ve uluslararası havaalanları normal şekilde çalışıyor."
dedi.


#Turizm
#Euronews
#İstanbul
1 saat önce
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Euronews Türkiye'nin turizm başarısına dikkat çekti: Turistler yıkıcı depremlere rağmen seyahat planlarını ertelemedi
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