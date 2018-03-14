EkonomiEv alacaklar tapu fiyatına dikkat
EMLAK

Tapuda fiyat oyununa 28 milyon lira ceza

Ev alacaklar tapu fiyatına dikkat!

Vergi Denetim Kurulu gayrimenkullerini gerçek değeri üzerinden satmayanları tespit etmek için harekete geçti. Çapraz kontrolle yapılan denetimlerde geçen yıl konut satışları için 155.6 milyon lira matrah farkı, 23.3 milyon lira da vergi farkı tespit edildi. Maliye Bakanlığı uygunsuz satışlar için ise 28.6 milyon lira ceza kesti.

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Tapuda fiyat oyununa 28 milyon lira ceza
Tapuda fiyat oyununa 28 milyon lira ceza

Vergi Denetim Kurulu geçen yıllarda 20 adetin üstünde gayrimenkul satanlarla ilgili çalışma başlattı. Tapu dairelerinde yapılan satışla Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı’nın verileri karşılaştırıldı. Bunun üzerine 591 potansiyel mükellef belirlendi.

GERÇEK VE SATIŞ DEĞERİ KARŞILAŞTIRILDI

Bu mükelleflerle ilgili gayrimenkul incelemesi tamamlandı. Yapılan incelemelerde evlerin tapudaki satış değeri ile gerçek değerleri karşılaştırıldı. 2017 yılında yapılan incelemelerde de 155.6 milyon liralık matrah farkı bulundu. Mükellefin kendi beyanına dayanan ve daha önce üzerinden ödediği bir vergi bulunuyor. Daha sonra inceleme elemanlarının denetimiyle ödenmesi gereken verginin yüksek olduğu tespit edebiliyor. Mükellefin ödediği vergi ile ödenmesi gereken vergi arasındaki farka matrah farkı deniliyor.

28 MİLYON LİRA CEZA

Hürriyet'in haberine göre; Vergi Denetim Kurulu’nun geçen yıl yaptığı denetimlerde gerçek değerinden gösterilmeyen konut satışları için 155.6 milyon lira matrah farkı, 23.3 milyon lira da vergi farkı tespit etti.Maliye Bakanlığı bunun için 28.6 milyon lira ceza kesti.

İNŞAATÇILARA DA CEZA

Geçen yıl Vergi Denetim Kurulu inşaat sektörüne yönelik de denetimler yaptı. İnşaat sektöründe kayıt dışılığın yüksek oranlarda olduğu, müteahhitlerin çalıştırdıkları işçileri sosyal güvenlik kurumuna kayıt ettirmeden kayıt dışı olarak ya da taşeron firmaların işçilerini kendi adlarına kayıt ettirerek çalıştırdıkları, çeşitli nedenlerle inşaat maliyetlerini belgelendiremedikleri, bu maliyetleri sahte ve muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanarak giderdikleri gerekçesiyle inceleme yapıldı.

Bu çerçevede vergi kayıp ve kaçağına sebep oldukları sonucuna ulaşılan bin 376 mükellef vergi incelemesine sevk edildi. 2017 yılında incelemesi tamamlanan mükelleflerle ilgili 79.9 milyon liralık matrah farkı bulunurken, 11.2 milyon liralık da vergi farkı tespit edildi. 12.1 milyon lira da ceza kesildi.

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