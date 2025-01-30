FAST'a alternatif dijital Türk Lirası

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), blog sayfasında "Dijital Türk Lirası: Fayda ve Fırsatlar" başlıklı bir analiz yayınladı. Buna göre dijital Türk Lirası'nın dolaşıma girdikten sonra; finansal kapsayıcılık oranının artırılması, gelişen yenilikçi kullanım alanları için bir taban oluşturulması ve ödemelerde bölünmüşlüğün azaltılması gibi çeşitli katkılar sağlaması bekleniyor.

Merkez Bankası parasının dijital olarak anlık ve 7/24 dolaşımının sağlanacağına dikkat çekilen analizde, "Dijital Türk Lirası, dijital ödeme hizmetlerine her vatandaşın erişebilmesini sağlamak için önemli bir fırsat olacak. Vatandaşlar, dijital para hizmetine erişim için kullandıkları finansal aracı kurumlara ödeme işlemleri yönünden bağımlı olmayacaklar" denildi.

Analizde, TCMB'nin, dijital Türk Lirası'nı anlık ödeme sistemi FAST'a paralel ayrı bir çözüm olarak tasarladığının altı çizilerek, şunlar kaydedildi: "Vatandaşların kullanımına sunulan dijital para ile tamamlayıcı bir ödeme kanalının varlığı, parasal egemenliğin sürdürülmesine hizmet edebilir ve hem kullanıcı tercihleri için çeşitlilik hem de olağanüstü durumlar için yedeklilik sağlayabilir. Mevcut ödeme sistemleri altyapıları üzerine inşa edilen ve Merkez Bankası parasını kullanıcıya sunan ek bir ödeme kanalı kurulması mümkün olmakla birlikte böyle bir çözüm mevcut sistemlere doğrudan bağımlı olunması sebebiyle istenilen yedekliliği sağlayamaz. Bu bağlamda, dijital para için ayrı bir sistem geliştirilmektedir."