Türkiye genelinde bina, arsa ve iş yeri gibi gayrimenkul sahiplerini ilgilendiren emlak vergisi 1’inci taksit ödeme tarihleri merak konusu. Bina ve dairelere ait çevre temizlik vergisi her yıl emlak vergisinin taksit sürelerinde belediyeye ödenmesi gerekiyor. Ödemelerini zamanında yapmayan mükelleflere gecikme zammı uygulanıyor. Peki emlak vergisi birinci taksiti ne zaman? 2025 emlak vergisi ödeme tarihleri.
Mülk sahipleri emlak vergisi ödemelerini belediyelere giderek, e-Devlet üzerinden ya da belediyelerin çevrimiçi sistemlerinden gerçekleştirebilmekte. Mükelleflerin tahakkuk eden vergileri taksit süreleri içinde ödemeleri, gecikme zamlarıyla karşılaşmamaları açısından önem taşıyor. Ancak ödemelerini zamanında yapmayan mükelleflere aylık yüzde 4.5 oranında gecikme zammı uygulanıyor. Peki emlak vergisi ödemesi ne zaman başlayacak? İşte, 2025 emlak vergisi ödeme tarihleri...
2025 Emlak vergisi ilk taksit ödemesi ne zaman?
2025 yılı içerisinde 2 taksitle ödenecek olan emlak vergisinin ilk taksiti, 1 Mart-31 Mayıs döneminde ödenebilecek.
Emlak vergisi ikinci taksit ödeme tarihleri
Emlak vergisi 2'nci taksit ödemeleri, 1-30 Kasım tarihleri arasında yapılacak.
Emlak vergisi nereden ve nasıl ödenir?
Ödemeler, mülkün bağlı bulunduğu belediyeye doğrudan gidilerek yapılabiliyor. Ayrıca e-Devlet üzerinden entegre olan belediyeler aracılığıyla da online ödeme imkanı sunuluyor.
Belediyenin kendi internet sitesi üzerinden de işlem gerçekleştirebiliyor.
Kimler Emlak Vergisinden Muaftır?
Gayrimenkul sahibi bazı kişiler emlak vergisi ödemekten muaftır. Ev hanımı, şehit yakını, işsiz, gazi, emekli ya da dul kişilerin emlak vergisi ödeme yükümlülüğü bulunmamaktadır.
Emlak vergisi muafiyetinden faydalanmak gereken diğer şartlar ise şunlardır:
Vergi muafiyetinden yararlanmak isteyen kişinin adına kayıtlı başka bir gayrimenkulün bulunmaması şartı aranmaktadır. Vergi muafiyetinden faydalanmak isteyen kişinin eşinin adına birden fazla gayrimenkul tapu kaydı bulunması, muafiyet hakkını etkilemez.
Gayrimenkulün 200 metrekareden küçük olması gerekmektedir.
Emlak muafiyeti için başvurulacak konutun yazlık ev olmaması gerekir. Evde yaz kış oturulduğunun ispatı durumunda vergi muafiyetinden faydalanabilir.
Gayrimenkulde bir kiracı otursa dahi emlak vergisi muafiyeti geçerli olmaktadır. Ancak konut sahibinin de başka bir evde kiracı olarak ikamet etmesi gerekir.
Emekli olduğu için muafiyetten faydalanmak isteyen kişilerin Türkiye’de emekli olma şartı bulunmaktadır.
Sıfır oranlı emlak vergisi olarak da adlandırılan bu muafiyet hakkından sadece konut sahipleri faydalanabilmektedir. İş yeri, arsa ve araziler için emlak muafiyeti hakkı bulunmamaktadır.
Vergi Muafiyetinden Nasıl Faydalanılır?
Söz konusu dilekçede gayrimenkul sahibinin şunları beyan etmesi gerekir:
Hiçbir geliri bulunmadığını,
Başka bir gayrimenkule sahip olmadığını,
Emlak vergisi muafiyetinden yararlanılmak istenen gayrimenkulün 200 metrekareden küçük olduğunu ve
Gayrimenkulün yazlık olarak değil daimi ikamet amacıyla kullanıldığını belirtmek gerekmektedir.
İlgili dilekçede gayrimenkulün ada ve parsel numarası, adres bilgileri ve bina vergisi sicil no bilgilerine yer verilmelidir. Dilekçe ile birlikte Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK) alınan, başvuru sahibinin aktif sigortalı olmadığını gösterir belgenin teslim edilmesi gerekmektedir. Muafiyet hakkı olduğu halde önceki dönemlerde emlak vergisi ödeyen kişiler de ilgili belediyelere başvurarak 5 yıl geriye dönük olarak ödenmiş bedelin iadesini talep edebilirler.