​İklime milli reçete​: Yeşil politikalara uyum adımı

Türkiye’nin iklim değişikliği ile mücadelede yol haritasını oluşturan Yeşil Mutabakat Eylem Planı Resmi Gazete’de yayımlandı. Planda ulusal koşullar ölçüsünde sera gazı emisyonuna neden olan sektörlerde iklim değişikliğiyle mücadele edilecek. İklim değişikliğine uyuma yönelik kapasite artırımı sağlanarak ekonominin ve toplumun iklim risklerine dayanıklılığı artırılacak. Ticaret Bakanlığı öncülüğünde kamu kurum ve kuruluşları ve özel sektör iş birliği içerisinde hazırlanan Eylem Planı 9 ana başlık altında toplam 32 hedef ve 81 eylemi içeriyor.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE UYUM

Eylem Planı’nda, coğrafi konumu itibarıyla iklim değişikliğinden en çok etkilenecek ülkeler arasında yer alan Türkiye’de artan sıcak hava dalgaları, ani yağışlar, sel ve kuraklık felaketleri ortaya çıktığı vurgulandı. Türkiye’nin gelişmekte olan ülke konumuna paralel şekilde, emisyon azaltımı ve iklim değişikliğine uyum çabalarının sürdüğü ifade edildi. Planla ulusal koşullar ölçüsünde sera gazı emisyonuna neden olan sektörlerde iklim değişikliğiyle mücadele edilecek. İklim değişikliğine uyuma yönelik kapasite artırımı sağlanarak ekonominin ve toplumun iklim risklerine dayanıklılığı artırılacak. Bu kapsamda sera gazı emisyonu kontrolüne yönelik çalışmalar yürütülecek.

KAYNAKLAR KORUNACAK

Çevre kirliliğinin önlenmesi ve iklim değişikliği ile mücadele çalışmalarına ek olarak biyolojik çeşitlilik ve doğal kaynakların korunmasına öncelik verilecek. Türkiye iklim değişikliği ile mücadele çalışmalarını katılımcı ve kapsayıcı bir şekilde yürütmeye devam edecek. Planla İklim Değişikliği Stratejisi’nin güncellenmesine yönelik çalışmalar küresel gelişmeler ışığında hızlandırılacak. Türkiye’nin yeni İklim Değişikliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı hazırlanacak.

REKLAM

KARBON DEPOLAMA