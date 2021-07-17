Ekonomi İklime milli reçete Yeşilpolitikalara uyum adımı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İklime milli reçete: Yeşil politikalara uyum adımı

Türkiye; uluslararası ticaret düzeninde son yıllarda ivme kazanan iklim değişikliği ile mücadele politikalarına uyumu hedefleyen ve ihracatta rekabetçiliği güçlendirecek bir yol haritası niteliğinde olan “Yeşil Mutabakat Eylem Planı”nı resmileştirdi. Kaynakları koruyacak Eylem Planı, 9 ana başlık altında 32 hedef ve 81 eylemi içeriyor.

Nur Banu Aras Yeni Şafak
​İklime milli reçete​: Yeşil politikalara uyum adımı
Fotoğraf: Arşiv

Türkiye’nin iklim değişikliği ile mücadelede yol haritasını oluşturan Yeşil Mutabakat Eylem Planı Resmi Gazete’de yayımlandı. Planda ulusal koşullar ölçüsünde sera gazı emisyonuna neden olan sektörlerde iklim değişikliğiyle mücadele edilecek. İklim değişikliğine uyuma yönelik kapasite artırımı sağlanarak ekonominin ve toplumun iklim risklerine dayanıklılığı artırılacak. Ticaret Bakanlığı öncülüğünde kamu kurum ve kuruluşları ve özel sektör iş birliği içerisinde hazırlanan Eylem Planı 9 ana başlık altında toplam 32 hedef ve 81 eylemi içeriyor.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE UYUM

  • Eylem Planı’nda, coğrafi konumu itibarıyla iklim değişikliğinden en çok etkilenecek ülkeler arasında yer alan Türkiye’de artan sıcak hava dalgaları, ani yağışlar, sel ve kuraklık felaketleri ortaya çıktığı vurgulandı. Türkiye’nin gelişmekte olan ülke konumuna paralel şekilde, emisyon azaltımı ve iklim değişikliğine uyum çabalarının sürdüğü ifade edildi. Planla ulusal koşullar ölçüsünde sera gazı emisyonuna neden olan sektörlerde iklim değişikliğiyle mücadele edilecek. İklim değişikliğine uyuma yönelik kapasite artırımı sağlanarak ekonominin ve toplumun iklim risklerine dayanıklılığı artırılacak. Bu kapsamda sera gazı emisyonu kontrolüne yönelik çalışmalar yürütülecek.

KAYNAKLAR KORUNACAK

Çevre kirliliğinin önlenmesi ve iklim değişikliği ile mücadele çalışmalarına ek olarak biyolojik çeşitlilik ve doğal kaynakların korunmasına öncelik verilecek. Türkiye iklim değişikliği ile mücadele çalışmalarını katılımcı ve kapsayıcı bir şekilde yürütmeye devam edecek. Planla İklim Değişikliği Stratejisi’nin güncellenmesine yönelik çalışmalar küresel gelişmeler ışığında hızlandırılacak. Türkiye’nin yeni İklim Değişikliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı hazırlanacak.

KARBON DEPOLAMA

  • 2030’a kadar Türkiye Arazi Tahribatının Dengelenmesi hedefleri tespit edildi. Küresel sera gazı emisyonunun yüzde 24’ünün arazi kullanımı, arazi kullanım değişiklikleri ve ormancılık sektörü sebebi ile ortaya çıktığı belirtildi. Bu nedenle plan kapsamında sürdürülebilir arazi yönetimi ve çölleşme/arazi tahribatıyla mücadele çalışmalarında karbon depolama işlevlerini dikkate alan uygulamalar yapılacak. Paris Anlaşması’na yönelik Türkiye’nin pozisyonu, finansmana ihtiyacı da dikkate alınarak çok boyutlu değerlendirilecek. İklim değişikliğinin çölleşme ve arazi tahribatıyla birlikte biyolojik çeşitlilik ve ekosistemler üzerindeki etkilerinin belirlenmesine ve uyum ile azaltım tedbirleri almaya yönelik Ar-Ge projeleri ve çalışmalar yürütülecek.
Abone Ol Google News
Mağazalar namaz vakitlerinde açık olacak

Mağazalar namaz
vakitlerinde açık olacak

Suudi Arabistan'da 40 yıllık yasak sona erdi.
En çok kullanılan soyad belli oldu

En çok kullanılan soyad belli oldu

​İşte Türkiye genelinde en yaygın kullanılan soyadlar.
Erdoğan gençlerle buluştu

Erdoğan gençlerle buluştu

Erzurumlu gençler söyledi Cumhurbaşkanı dinledi.
Hedef en az 1 doz aşı

Hedef en az 1 doz aşı

​Bakan Koca vakaları aşı çağrısı yaparak açıkladı.
Öldüren sıcaklık

Öldüren sıcaklık

Kanada'da aşırı sıcaklar nedeniyle 808 kişi öldü.

Meteoroloji son tahminlerini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu.

9,5 milyar liralık pek çok proje hizmete sunulacak.

​Orman yangınlarına karşı yeni dönem.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.