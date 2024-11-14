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İnşaatta çevre dostu malzeme zorunluluğu

İnşaatta çevre dostu malzeme zorunluluğu

Uğur Duyan
04:0014/11/2024, Perşembe
G: 14/11/2024, Perşembe
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Yakında Meclis gündemine gelmesi beklenen İklim Kanunu; bina yapı malzemelerinde çevreci bir konsept getiriyor. Binalara yönelik sektörel yaşam döngüsü boyunca mevcut en iyi tekniklerle üretilen, enerji verimli, düşük emisyonlu, yerel ve çevre dostu yapı malzemeleri ve diğer ürünlerin kullanılması zorunlu olacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Meclis'e sunulacağını söylediği İklim Kanunu'nun kamu binaların inşasında sıfır enerjili bina konsepti getiriyor. Binaların yapımında, çevre dostu malzeme kullanımı zorunlu olacak. Edinilen bilgiye göre; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına iklim değişikliğini yönetme ve çevrenin korunmasına ilişkin yeni yetkilerin verilmesi öngören yasa yasa teklifinde, binalara yönelik sektörel yaşam döngüsü boyunca mevcut en iyi tekniklerle üretilen, enerji verimli, düşük emisyonlu, yerel ve çevre dostu yapı malzemeleri ve diğer ürünlerin kullanılması zorunlu olacak. Yenilenebilir enerji kullanımı yaygınlaştırılacak. Bütünleşik bina tasarımı, yapı bilgi modellemesi ve modüler inşaat teknolojilerinin geliştirilmesi ve kullanılmasını yeni dönemde esas alınacak.


ENERJİ PERFORMANSI YÜKSELECEK

Enerji verimliliği çok yüksek olan ve yenilenebilir enerji kullanan neredeyse sıfır enerjili bina konsepti kamu yapılarında zorunlu hale getirilecek. Bu sayede binaların enerji performansında ve karbon emisyonlarında ortalama yüzde 25 iyileştirme sağlanacak. 2025 yılından itibaren yeni binaların enerjisinin yüzde 10'unu yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlayacak şekilde inşa edilmesine ilişkin çalışmalarında yasa teklifinde yer alması bekleniyor.

2053 yılına kadar belediye atıklarının işlenmeden düzenli depolama ile yok edilmesi uygulamasına son verilecek. Sıfır atık uygulaması yaygınlık kazanacak. Atık geri kazanım oranının 2035 yılında yüzde 60'a çıkarılmasını sağlanacak.




#İnşaat Sektörü
#çevre dostu malzeme
#Meclis gündemi
#ekonomi
#türkiye

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