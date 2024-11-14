İnşaatta çevre dostu malzeme zorunluluğu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Meclis'e sunulacağını söylediği İklim Kanunu'nun kamu binaların inşasında sıfır enerjili bina konsepti getiriyor. Binaların yapımında, çevre dostu malzeme kullanımı zorunlu olacak. Edinilen bilgiye göre; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına iklim değişikliğini yönetme ve çevrenin korunmasına ilişkin yeni yetkilerin verilmesi öngören yasa yasa teklifinde, binalara yönelik sektörel yaşam döngüsü boyunca mevcut en iyi tekniklerle üretilen, enerji verimli, düşük emisyonlu, yerel ve çevre dostu yapı malzemeleri ve diğer ürünlerin kullanılması zorunlu olacak. Yenilenebilir enerji kullanımı yaygınlaştırılacak. Bütünleşik bina tasarımı, yapı bilgi modellemesi ve modüler inşaat teknolojilerinin geliştirilmesi ve kullanılmasını yeni dönemde esas alınacak.