ABD'de ekim enflasyonu belli oldu: Piyasalar hareketlendi

ABD seçimlerinin ardından açıklanan ilk enflasyon verisi, dünya çapında altın fiyatlarını etkileyen Tüketici Fiyat Endeksi'ni (TÜFE) içeriyor. Ekim ayında, TÜFE aylık bazda %0,2, yıllık bazda ise %2,6 artarak beklentilerle uyumlu bir seyir izledi.
ABD ekim ayı enflasyon verisi açıklandı.
Enerji ve gıda fiyatlarının hariç tutulduğu çekirdek TÜFE ekimde yüzde 0,3 artarken, yıllık bazda yüzde 3,3 artış gösterdi. Beklentiler de aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 3,3 geleceği yönündeydi.
ABD Merkez Bankası (Fed), para politikası kararlarında etkili olan enflasyon verisini yakından takip ediyor.
Piyasalar hareketlendi
ABD TÜFE verileri sonrası, Fed'in aralıkta indirim beklentisi yüzde 60'tan yüzde 75'e çıktı. ABD'de 10 yıllık tahvil faizi veriler sonrasında 4,3 baz puan düşerek yüzde 4,386 seviyesine geriledi. 2 yıllık tahvil faizi de 4,6 baz puan düşerek yüzde 4,298 seviyesine geriledi.
Dolar endeksi 105,88 seviyesinde 105,63'e kaddar gerilerken, veri sonrasında ilk tepkide ons altın da 2.608 dolardan 2.618 dolara kadar çıktı.
Borsa İstanbul'da bankacılık endeksi de veri sonrasında yükselişini hızlandırarak yüzde 3,5'i aştı.