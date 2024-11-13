ABD'de ekim enflasyonu belli oldu: Piyasalar hareketlendi

Ekim TÜFE yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 2,6 arttı. TÜFE'nin aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda ise yüzde 2,6 artması bekleniyordu. Böylece TÜFE, beklentilere paralel gerçekleşmiş oldu.