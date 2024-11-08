Fed Başkanı Powell Trump'a meydan okudu: İstese de görevi bırakmam

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, ABD başkanlık seçiminin sonuçlarının para politikası kararları üzerinde hiçbir etkisi olmayacağını ifade etti. Powell, ABD'nin seçilmiş başkanı Trump'ın kendisinden görevi bırakmasını istemesi halinde ayrılmayacağını belirtti.
ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell Fed'in politika faizini beklentiler dahilinde 25 baz puan düşürerek yüzde 4,50-4,75 aralığına indirmesinin ardından basın toplantısı düzenledi.
Powell, ekonomiyi etkileyen pek çok faktör olduğunu belirterek, herhangi bir politika değişikliğinin zamanlamasını ve içeriğini, dolayısıyla ekonomi üzerindeki etkilerinin, özellikle de maksimum istihdam ve fiyat istikrarı hedeflerine ulaşmada ne ölçüde önemli olacağını bilmediklerini dile getirdi. Powell, "Tahminde bulunmuyoruz, spekülasyon yapmıyoruz ve varsayımda bulunmuyoruz." diye konuştu.
Powell, Trump ayrılmasını istese de istifa etmeyeceğini söyledi
Powell, yasal olarak ayrılması gerekmediğini vurgulayarak, Başkanın Fed'de liderlik pozisyonundaki herhangi birini kovmasına yasa uyarınca izin verilmediğine işaret etti.
"İş gücü piyasası, önemli enflasyonist baskıların kaynağı değil"
Powell, ekonominin genel olarak güçlü ve son 2 yılda hedeflerine doğru önemli ilerleme kaydettiğini belirterek, iş gücü piyasasının soğusa da sağlam kalmaya devam ettiğini, enflasyonun ise önemli ölçüde hafiflediğini dile getirdi.
Powell, genel olarak göstergelerin iş gücü piyasasındaki koşulların artık salgından önceye kıyasla daha az sıkı olduğunu gösterdiğini belirterek, "İş gücü piyasası, önemli enflasyonist baskıların kaynağı değil." değerlendirmesinde bulundu.
Fed Başkanı Powell, politikalarının Bankanın hedeflerini gerçekleştirmeye çalışırken karşılaştığı riskler ve belirsizlikle başa çıkmak için iyi bir konumda olduğunu vurguladı.
"Beklentimiz, kademeli olarak nötr seviyeye doğru ilerlemeye devam edeceğimiz yönünde"
Politika metninden "enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2'ye doğru ilerlediği konusunda güven kazanıldığına" dair ifadenin çıkarılma nedenine yönelik soruyu da yanıtlayan Powell, metindeki değişikliğin enflasyondaki yapışkanlığı ifade etmediğini belirtti.
Powell, yüzde 2 hedefine doğru sürdürülebilir bir yolda olunduğuna dair güven kazandıklarını dile getirdi.
Powell, eğer iş gücü piyasası kötüleşirse daha hızlı hareket etmeye hazır olduklarını, makul derecede nötr veya nötre yakın seviyelere yaklaşıldığında da politikayı gevşetme hızını yavaşlatmanın uygun olabileceğini belirtti.
Gelecek yıl faiz oranı artışı ihtimalinin masadan kalkıp kalkmadığına yanıt olarak da Powell, "Ben o kadar uzakta olan hiçbir şeyi dışlamam. Ama bu kesinlikle bizim planımız değil. Yani temel beklentimiz, kademeli olarak nötr seviyeye doğru ilerlemeye devam edeceğimiz yönünde." ifadesini kullandı.