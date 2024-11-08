Fed Başkanı Powell Trump'a meydan okudu: İstese de görevi bırakmam

Powell, ekonomiyi etkileyen pek çok faktör olduğunu belirterek, herhangi bir politika değişikliğinin zamanlamasını ve içeriğini, dolayısıyla ekonomi üzerindeki etkilerinin, özellikle de maksimum istihdam ve fiyat istikrarı hedeflerine ulaşmada ne ölçüde önemli olacağını bilmediklerini dile getirdi. Powell, "Tahminde bulunmuyoruz, spekülasyon yapmıyoruz ve varsayımda bulunmuyoruz." diye konuştu.