İstanbul'daki havalimanlarında 5 aydaki yolcu sayısı 50 milyona yaklaştı

Bu yılın ilk 5 ayında 49 milyon 954 bin 750 kişinin seyahat ettiği İstanbul'daki iki havalimanını kullanan yolcu sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre 2 milyon 502 bin 270 arttı.
Sabiha Gökçen'in dış hat yolcu sayısında yüzde 20 artış
Uçuş sayıları da arttı
Bu yılın ilk 5 ayındaki yolcu sayılarına paralel olarak İstanbul havalimanlarında sefer sayıları da artış gösterdi.
İstanbul Havalimanı'nda bu yıl 5 aylık dönemde iç hatlarda 46 bin 257, dış hatlarda 166 bin 721 sefer düzenlendi. Bu havalimanında toplamda 212 bin 978 uçuş gerçekleştirildi.
Geçen yılın ilk 5 ayında 207 bin 854 seferin yapıldığı İstanbul Havalimanı'nda bu senenin aynı döneminde 5 bin 124 uçuş artışı kaydedildi.
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ise bu yılın Ocak-Mayıs döneminde 43 bin 868 iç, 61 bin 410 da dış hat olmak üzere 105 bin 278 sefer yapıldı.
2024'ün aynı döneminde bu havalimanından toplam 96 bin 963 uçuş icra edilmişti. Bu yılın ilk 5 ayında geçen seneye göre 8 bin 315 sefer artış oldu.
Atatürk Havalimanı'nda bu dönemde iç hatlarda 6 bin 32, dış hatlarda 4 bin 853, toplamda ise 10 bin 885 sefer icra edildi. Geçen yılın aynı döneminde burada toplam 10 bin 776 uçuşun icra edildiği kayıtlara geçmişti.
Toplam uçuş sayısı
İstanbul'daki havalimanlarından bu yılın ocak-mayıs döneminde 329 bin 141 uçuş yapılmış oldu. Geçen yılın aynı döneminde bu sayı 315 bin 593'tü.
Böylece bu yılın 5 ayında gerçekleştirilen sefer sayısı geçen seneye göre 13 bin 548 artışla, yaklaşık yüzde 5 olarak hesaplandı.