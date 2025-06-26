İstanbul'daki havalimanlarında 5 aydaki yolcu sayısı 50 milyona yaklaştı

Geçen yılın ilk 5 ayında 6 milyon 658 bin 652'si iç hatta, 24 milyon 559 bin 925'i dış hatta olmak üzere 31 milyon 218 bin 577 kişinin kullandığı İstanbul Havalimanı'nda bu yılın aynı döneminde yolcu sayısı artışı yüzde 2 oldu. Yolcu sayısı iç hatlarda yüzde 4 azalırken, dış hatlarda yüzde 4 artış gösterdi.