Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 1 Haziran'da tüm zamanların uçuş rekoru kırıldı

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 1 Haziran'da tüm zamanların uçuş rekoru kırıldı

22:252/06/2025, Pazartesi
DHA
Sonraki haber
Yolcu kapasitesi artan Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı günlük uçuş rekoru kırdı.
Yolcu kapasitesi artan Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı günlük uçuş rekoru kırdı.

Sabiha Gökçen Havalimanı, başarılarına bir yenisini daha ekledi. Havalimanında dün gerçekleştirilen 784 uçuş ile tüm zamanların en yüksek günlük uçuş sayısına ulaşıldığı bildirildi.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda dün gerçekleştirilen 784 uçuş ile tüm zamanların en yüksek günlük uçuş sayısına rekoru kırıldı.

Konuyla ilgili olarak Sabiha Gökçen Havalimanı Meydan Otoritesi Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş.(HEAŞ) tarafından yapılan açıklamada, "1 Haziran 2025 tarihinde İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda tam 784 uçuş ile tüm zamanların en yüksek günlük uçuş sayısına ulaşıldı. Bu büyük başarı, ülkemizin havacılıktaki gücünü ve Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nın artan yolcu kapasitesini bir kez daha ortaya koydu. Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ olarak bu başarıda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımızı ve paydaşlarımızı tebrik ediyor, katkı sunan herkese teşekkür ediyoruz. Gökyüzüne açılan kapımızda birlikte yeni rekorlara" ifadeleri kullanıldı.



#Sabiha Gökçen Havalimanı
#Uçuş
#Rekor
#İstanbul
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
YKS'ye kaç gün kaldı? Üniversite sınavı ne zaman? 2025 YKS giriş yerleri ve sınav tarihleri