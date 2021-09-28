Ekonomi Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu Tüm kesimler fahiş fiyat artışı için sorumluluk almalı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu: Tüm kesimler fahiş fiyat artışı için sorumluluk almalı

Merkez Bankası Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu, gıda fiyatlarındaki artış için TCMB’nin para politikasının tek başına yeterli olmayacağını bu yüzden tüm kesimlerin sorumluluk üstlenmesi gerektiğini söyledi. Merkez Bankası’nın brüt rezervlerinin yıl sonuna kadar 135 milyar doları geçmesini beklediklerini ifade eden Kavcıoğlu, alınan önlemlerle buna ek olarak 50 milyar dolara yakın para geleceğini belirtti.

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Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu: Tüm kesimler fahiş fiyat artışı için sorumluluk almalı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu, gıda fiyatlarındaki artıştan Merkez Bankası rezervlerine kadar önemli açıklamalarda bulundu.

DÖVİZ FİYATLARI

T24’den Barış Soydan’a konuşan Kavcıoğlu, eylül ayında dolarla yaşanan yükselişin ana nedeninin Amerikan Merkez Bankası kararları ve Amerikan Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarından kaynaklı olduğunu söyledi.

  • Merkez Bankası politika faizini geçtiğimiz hafta yüzde 19'dan 18'e çekmişti.

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ENFLASYON ÇAĞRISI

Gıda fiyatlarında yaşanan fiyat artışı için Merkez Bankası'nın para politikasının enflasyonu tek başına indirmeye yetmeyeceğini belirten Kavcıoğlu, “Enflasyonla mücadeleyi sürdüreceğiz ama özellikle gıda fiyatları için sadece Merkez Bankası'nın değil tüm kesimlerin sorumluluk üstlenmesi gerekiyor” diyerek çağrıda bulundu.

MB REZERVLERİ

Merkez Bankası brüt rezervlerin yıl sonuna kadar 135 milyar doları geçmesini beklediklerini aktaran Kavcıoğlu, “Rezervleri arttırmaya yönelik olarak Türkiye'deki altın madenlerinden altın alımı sürüyor. Bu kanaldan da rezervlere yılda yaklaşık 2-3 milyar dolarlık destek geliyor. Önlemlerle bir yıl içinde rezervlere yaklaşık 50 milyar dolara yakın para gelmesini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

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Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu: Tüm kesimler fahiş fiyat artışı için sorumluluk almalı

Merkez Bankası Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu, gıda fiyatlarındaki artış için TCMB’nin para politikasının tek başına yeterli olmayacağını bu yüzden tüm kesimlerin sorumluluk üstlenmesi gerektiğini söyledi. Merkez Bankası’nın brüt rezervlerinin yıl sonuna kadar 135 milyar doları geçmesini beklediklerini ifade eden Kavcıoğlu, alınan önlemlerle buna ek olarak 50 milyar dolara yakın para geleceğini belirtti.
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