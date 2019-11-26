Ekonomi Merkez Bankası ile Katar Merkez Bankası arasında imzalanan swap anlaşması yenilendi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

​Merkez Bankası ile Katar Merkez Bankası arasında imzalanan swap anlaşması yenilendi​

Merkez Bankası ile Katar Merkez Bankası arasında imzalanan swap anlaşması yenilendi

Merkez Bankası ile Katar Merkez Bankası arasında imzalanan swap anlaşması yenilendi. 3 milyar dolar karşılığı TL ve Katar Riyali olan işlem tutarı 5 milyar doları yükseldi.

Haber Merkezi İHA
TCMB ile Katar Merkez Bankası’ndan swap tadil anlaşması.
TCMB ile Katar Merkez Bankası’ndan swap tadil anlaşması.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Katar Merkez Bankası arasında 17 Ağustos 2018 tarihinde imzalanan ikili para takası (swap) anlaşması, 25 Kasım 2019 tarihinde Doha’da düzenlenen bir törenle tadil edildi.

TCMB’den yapılan açıklamaya göre, yerel para birimleri üzerinden gerçekleştirilen ticareti kolaylaştırmayı ve iki ülkenin finansal istikrarına destek sağlamayı amaçlayan swap anlaşması ile anlaşma tutarı 3 milyar dolar karşılığı Türk lirası ve Katar riyalinden 5 milyar dolar karşılığı Türk lirası ve Katar riyaline yükseltildi.

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