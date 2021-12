Pasifik Gyo Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladı

Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Ergun gong töreninde yaptığı konuşmada, “Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı gayrimenkul ve inşaat alanında başarılı projeler gerçekleştirmektedir. Ankara’daki ve İstanbul’daki bu başarılı projeleriyle, bir yandan sektörün gelişimine yön verirken, aynı zamanda ülkemizin büyümesine de katkı sağlamaktadır. Bugün böyle, başarılı ve büyük bir Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’nın bugün Borsamızda, aramızda görmekten çok mutuluyuz. Bugüne kadar müşterilerine yatırım yapma imkanı veren Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, bugünden itibaren borsamız aracılığı ile yatırımcılarına ortak olma fırsatı da sağlamış olmaktadır” dedi.

Ergun Korkmaz sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu sene halka arzlarda rekor kırdık. Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı bu sene Borsamızda işlem görmeye başlayan 53. şirket oldu. Yani Rize’ye geldik. Daha önceki rekor 1990 yılında 35 şirket idi. Tabi, burada asıl önemli olan, sadece bir sene değil, seneye ve sonraki seneye ve hatta mümkünse her sene, belli büyüklükte ve belli sayıda şirketleri borsamıza kazandırarak devamlılığı sağlamak ve böylece ülkemizin sürdürülebilir büyümesi için, büyümenin finansmanını sermaye piyasaları yoluyla karşılayabilmeyi sürekli hale getirebilmektir. Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı yaklaşık 1,1 milyar TL hasılat ile çok başarılı bir halka arz gerçekleştirdi. Bu başarılı halka arzdan dolayı emeği geçen herkese, tüm şirket çalışanlarına, aracı kurumuna teşekkürlerimi sunuyorum. Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığına Borsamız ailesine hoşgeldiniz diyorum. Sermaye piyasalarına hayırlı olmasını diliyorum.”

Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan da, 2008 yılında Pasifik İnşaat’ı kurarak girdikleri inşaat sektöründeki başarılı yolculuklarına, Pasifik GYO ile çok daha güçlü adımlarla devam etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Pasifik GYO’nun halka arzına gelen talepten son derece mutlu olduklarını ve gayrimenkul yatırımcılarından sonra hisse senedi yatırımcılarının da takdirini kazandıkları için gurur duyduklarını ifade eden Fatih Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Pasifik olarak bugüne kadar özellikle Ankara’da geliştirdiğimiz birbirinden güzel projelerle şehrin mimarisine yön veren yatırımlar yaptık. 2021 yılı itibariyle de İstanbul’un en değerli yerinde, Levent’in Etiler girişinde Next Level İstanbul projemiz ile dünyanın en değerli şehirlerinden biri olan İstanbul’daki yatırımlarımıza başlamış olduk. Ayrıca, dün KAP’a yaptığımız açıklamada da bildirdiğimiz gibi, Eyüpsultan Belediyesi’nin düzenlediği Göktürk’te bulunan iki ayrı taksitli arsa satış ihalesinde 35 bin 966 metrekarelik arsaya 657 milyon lira ve 42 bin 597 metrekarelik arsaya toplam 1 milyon 117 milyon lira ile en yüksek teklifleri veren şirket olduk. İstanbul’un en hızlı gelişen bölgelerinden Göktürk’te de Pasifik vizyonunu daha geniş kitlelere göstereceğimiz Next Level Göktürk ve Next Level Country ismini vermeyi planladığımız iki projemizi 2022 yılında hayata geçirecek olmamız, Pasifik GYO’nun sektördeki gücünü daha da artıracaktır.”

Pasifik GYO’nun portföyünde ağırlıklı olarak kazanç potansiyeli yüksek projeleri bulundurduklarına dikkat çeken Fatih Erdoğan, “Türkiye’nin tek parselde en büyük karma projesi olan ve Emlak Konut’un 2020 yılı satış şampiyonu Merkez Ankara projemiz ve özellikle gayrimenkul yatırımcıları tarafından sıkı takibe alınan Next Level İstanbul projemizin ardından son olarak da dün itibariyle satış ihalelerinde birinci olduğumuz Next Level Göktürk ve Next Level Country projelerimizle hem gayrimenkul yatırımcılarına hem de hisse senedimizi alarak bize ortak olan yatırımcılarımıza önemli kazanç fırsatları sunacağımıza inanıyoruz” dedi.

Pasifik GYO hisse senedi alan yatırımcıların Pasifik GYO’nun gelecekteki projelerine ve onların kazanç potansiyeline de ortak olacaklarının altını çizen Fatih Erdoğan, “Biz işimizi çok iyi yapan bir şirketiz. Bunun en büyük kanıtı da geçmişte gerçekleştirdiğimiz projeler. Biz aslında iyi bir gayrimenkul geliştirme şirketini GYO olarak halka açtık. En büyük farkımız portföyümüzün gayrimenkul geliştirme projelerinden oluşuyor olması ve yatırımcıya bu değerli projelerin kazanç potansiyeline ortak olma fırsatı sunuyor olmamızdır. Dolayısıyla böylesi potansiyel sunan bir GYO’ya, gayrimenkul piyasasının ve borsa endekslerinin birlikte yükseldiği bir dönemde yatırım yapmanın bireysel ve kurumsal yatırımcılara hem kısa vadede hem de orta ve uzun vadede çok önemli bir getiri potansiyeli sunacağına inanıyoruz. Mevcut konjonktürde gayrimenkule yatırım yapmak isteyen ancak bütçeleri gayrimenkul almaya yetmeyen yatırımcılara, küçük birikimlerle GYO hissesi alarak değerli projelere yatırım yapma imkânı sunuyor olmamız da bizi ayrıca heyecanlandırıyor” diye konuştu.

Sektördeki birçok GYO’dan farklı olarak yatırımcılara likit bir portföy sunduklarını hatırlatan Erdoğan, şunları söyledi:

“Pasifik GYO halka arzının inşaat sektöründeki geliştirici şirketlere de örnek olmasını bekliyoruz. İnanıyoruz ki Pasifik GYO’nun başarısını gören geliştirici şirketler, GYO kurup halka açılarak öz kaynaklarını güçlendirme yoluna gideceklerdir. Pasifik GYO olarak yatırımcılarımızın önüne farklı bir gayrimenkul yatırım ortaklığı modeli koyduk. Sabit gayrimenkullerin kira getirisine değil de geliştirilen projelerin kazanç potansiyeline ortak olma modeliyle yatırımcıya hem gayrimenkule hem borsaya aynı anda yatırım yapma fırsatı sunduk.

Halka arzımıza gelen yoğun ilgi de bizi gururlandırdı ve doğru yolda olduğumuzu bir kez daha gösterdi. Bu nedenle inşaat sektöründeki geliştirici şirketlere de örnek olacağımızı düşünüyoruz.”

‘1,8 kat talep geldi’

Tera Yatırım Yönetim Kurulu Başkan Vekili Emre Tezmen ise, Pasifik GYO halka arzına toplam 48 bin 428 yatırımcıdan, halka arz edilen 67 milyon 500 bin TL nominal değerli payların yaklaşık 1,8 katına denk gelen 118 milyon 882 bin 670 TL’lik nominal değerli filtrelenmemiş pay talebi geldiğini söyledi. Halka arzda yurt içi bireysel yatırımcılara tahsis edilen payların 1,4 katı, yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsis edilen payların 2,9 katı talep geldiğini ifade eden Tezmen, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Pasifik GYO paylarının mevcut halka arzında fiyatımız daha önce açıkladığımız gibi 16,38 TL, halka arz büyüklüğümüz ise 1 milyar 105 milyon 650 bin TL olarak gerçekleşmiştir. Halka arz sırasında bireysel yatırımcılar için daha önce yüzde 40 olarak açıkladığımız tahsisat oranımız yüzde 55,9’a yükseltilmiştir. Bu kapsamda yurt içi kurumsal yatırımcıların tahsisat oranı ise yüde 40’dan yüzde 39,4’e, yurt dışı kurumsal yatırımcılara tahsis edilen yüzde 20’lik kısım ise yüzde 4,7’ye düşürülmüştür.”