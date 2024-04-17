Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş. halka arz oluyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayı sonrasında halka arz takviminde yer alan yeni şirket, ilgililer tarafından araştırılıyor. Lot bilgisi, hisse fiyatı, büyüklüğü, hangi bankalarda olacağı yakından takip ediliyor. Peki, Peki Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş. halka arz büyüklüğü ne, ne, kaç lot verir, eşit mi oransal mı?





Rönesans Gayrimenkul halka arz hisse fiyatı 135 TL olarak açıklandı.





Şirketin, nominal değeri 33 milyon 357 bin 450 lira olan payları satışa çıkacak. Böylece, şirketin yüzde 10,08'i halka açılmış olacak.





Halka arz edilecek hisselerin yüzde 80'i yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 20'si ise yurt içi kurumsal yatırımcılara ayrılırken halka arz büyüklüğünün 4,5 milyar lira olması bekleniyor.

Şirketin halka arzı için talep toplama 17-19 Nisan'da yapılacak.









Tek yönetici altındaki en büyük platform

Rönesans Gayrimenkul Yatırım AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Canbaş , halka arz gelirlerini mali yapılarını kuvvetlendirme, serbest nakit akışlarını artırma ve yatırımlarının finansmanına kaynak sağlayarak büyüme odaklı kullanacaklarını söyledi.





Canbaş, "Rönesans Gayrimenkul Yatırım, Rönesans grubunun Türkiye'deki ticari gayrimenkul platformu. Türkiye'de 12 AVM ve 4 ofisle 740 bin metrekare brüt kiralanabilir bir alanla tek yönetici altındaki en büyük platformuna sahibiz" ifadelerini kullandı.









Optimum, Piazza, Hiltown ve Maltepe Park

7 şehirde Optimum, Piazza, Hiltown ve Maltepe Park markalarıyla hizmet verdiklerini dile getiren Canbaş, "Yılda yaklaşık 100 milyonu aşan ziyaretçiyle Türkiye nüfusundan büyük bir grubu ağırlıyoruz. AVM'lerimizin doluluğu yüzde 97'nin üzerinde, kiralarımız baz ve ciro kirasıyla enflasyona karşı artan gelirleriyle korunma sağlıyor. Uluslararası ve yerli kuvvetli markaların karışımıyla tek elden yönetilen kuvvetli AVM'ler oluşturuyoruz." diye konuştu.





Canbaş, "Rönesans Gayrimenkul, kurulduğu günden bu yana ortaklıkları, kendi yönetim kadrosu ve mali gücüyle kurumsal bir yapıya sahip. Halka arzla birlikte bu kurumsal yapıyı kuvvetlendirmek ve yeni yatırımcılarla paylaşmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.





Sektördeki lider konumlarını güçlendirerek devam ettirmek ve ziyaretçilerinin tercih ettiği AVM olarak operasyonlarını sürdürmek istediklerini dile getiren Canbaş, "Metrekare gelirlerimizi, kira gelirlerimizi, verimliliğimizi artırmak istiyoruz. Yeni projelerimizi başarıyla tamamlamak istiyoruz ve Türkiye'nin bir numaralı AVM yatırımcısı olarak performansımızı sürdürmeyi hedefliyoruz" dedi.









Canbaş, sürdürülebilir temiz enerji kullanan hem kiracılarının ortak alan giderlerini azaltan hem de daha doğa dostu binalar olarak yaşatmayı hedeflediklerini ve 2028'e kadar yüzde 100 yeşil enerji kullanma hedefine yönelik çalışmalarını Rönesans Enerji'yle geliştirmeye devam ettiklerini söyledi.





Rönesans GYO (RGYAS) halka Arz kaç lot verir?

Rönesans Gayrimenkul Yatırım halka arzında katılıma paralel olarak beklenen lot dağıtımı aşağıdaki gibidir:





2.1 milyon katılım için yaklaşık 13 lot (1755 TL)

2.5 milyon katılım için yaklaşık 11 lot (1485 TL)

2.9 milyon katılım için yaklaşık 10 lot (1350 TL)

3.3 milyon katılım için yaklaşık 9 lot (1215 TL)

3.7 milyon katılım için yaklaşık 8 lot (1080 TL)

4.1 milyon katılım için yaklaşık 7 lot (945 TL)

4.5 milyon katılım için yaklaşık 6 lot (810 TL)

4.9 milyon katılım için yaklaşık 5 lot (675 TL)





Rönesans Gayrimenkul borsa kodu ne?

Halka arzın tamamlanmasının akabinde BİST Yıldız Pazar’da işlem görecek olan şirketin borsa kodu RGYAS olarak belirlendi.









Rönesans GYO hangi bankalarda var?

A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Akbank

Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Acar Menkul Değerler A.Ş.

Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Alternatif Yatırım Menkuş Değerler A.Ş.

Aktif Yatırım Bankası A.Ş.

Anadolu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Anadolubank A.Ş.

Ata Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Bizim Menkul Değerler A.Ş.

Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Burgan Bank A.Ş.

Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Denizbank A.Ş.

Dinamik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Fibabanka A.Ş.

Garanti Bankası A.Ş.

Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Global Menkul Değerler A.Ş.

Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Halk Bankası A.Ş.

ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

ING Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

ING Bank A.Ş.

İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İş Bankası A.Ş.

Marbaş Menkul Değerler A.Ş.

Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Odeabank A.Ş.

Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

QNB Finansbank A.Ş.

Pay Menkul Değerler A.Ş.

PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.

Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.

Prim Menkul Değerler A.Ş.

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Şekerbank A.Ş.

Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

TEB A.Ş.

TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.

Ünlü Menkul Değerler A.Ş.

Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Vakıflar Bankası A.Ş.

Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.

Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.

Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ziraat Bankası A.Ş.





Rönesans GYO katılım endeksine uygun mu?

Rönesans Gayrimenkul Yatırım katılım endeksine uygun değildir.





Bist katılım endeksi nedir? Katılım endeksine uygun ne demek?

Katılım endeksi, helal iş modeline ve faizsiz finansal yapıya sahip olan şirketlerden oluşan bir endekstir. Katılım endeksi Borsa İstanbul tarafından hazırlanmaktadır.





Hisselerin bu kurallara uygunluğu 3 temel noktada belirlenir:

Şirket helâl bir iş modelinden para kazanıyor olmalı. Faizli kredileri ve faiz geliri düşük olmalı. Şirket faaliyetlerinin topluma ve doğaya olan net etkisi pozitif olmalı.





Borsa, ülke veya şirket fark etmeksizin değerlendirme ölçütleri her hisse için aynıdır. Diğer yandan 3. madde yoruma açık olduğu için, hisselerin katılım uygunlukları noktasında farklı karar mercilerinin farklı görüşleri bulunmaktadır.





Eğer yatırım yaptığınız şirketlerin katılım kurallarına uygun işletmeler olmasını önemsiyorsanız, katılım hisselerini inceleyebilirsiniz.















