Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Ekonomi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank Finansal piyasalardaki dalgalanmalar, Türkiye ekonomisinin üretim gücünden ve sanayisinden bağımsız
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Finansal piyasalardaki dalgalanmalar, Türkiye ekonomisinin üretim gücünden ve sanayisinden bağımsız

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Finansal piyasalardaki dalgalanmalar, Türkiye ekonomisinin üretim gücünden ve sanayisinden bağımsız" açıklamalarında bulundu.

Haber Merkezi AA
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, son birkaç gündür finansal piyasalarda oynaklıklar olduğunu belirterek, "Bu dalgalanmalar Türkiye ekonomisinin üretim gücünden veya sanayisinden bağımsız. Türkiye, birden çok cephede aynı anda büyük mücadeleler içerisinde, bir taraftan vatandaşımızın sağlığını korumanın derdindeyiz diğer yandan ekonomiyi güçlü ve sağlıklı tutmaya çalışıyoruz" dedi.

Bakan Varank, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı'na video konferans yöntemiyle katıldı.

Burada yaptığı yaptığı konuşmada Varank, dün Hatay İskenderun'da terörist unsurları etkisiz hale getiren güvenlik güçlerini tebrik ederek Hataylılara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin, emniyet ve istihbarat birimlerinin yoğun çabasıyla Amanoslar'ın teröristler için artık güvenli bir alan olmaktan çıktığına işaret eden Varank, "Türkiye'yi tekrar terör iklimine döndürmeye çalışanlara asla müsaade etmeyeceğiz. Onların planlarını gerek sınırlarımız içinde gerek sınırlarımız dışında tek tek bozmaya devam edeceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın." ifadelerini kullandı.

Varank, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaşanan gelişmelere değinerek, uyguladıkları politikalarla Türkiye’yi pek çok ülkeden pozitif yönde ayrıştırmayı başardıklarına dikkati çekti.

Salgının ilk günlerinden itibaren atılan dinamik adımları anlatan Varank, "Bu politikalarla ekonomiye duyulan güven arttı. Artan güven hem üretimi hem de yatırımları peşinden sürükledi. Hazirandan itibaren sanayi bölgelerindeki elektrik tüketimiyle imalat sanayi siparişleri, kapasite kullanım oranları ve üretimde yukarı yönlü bir hareket görmeye başladık. Ülkemizin dört bir yanında yeni yatırım yapma talebi de artıyor." diye konuştu.

Varank, ocak-ağustos döneminde salgına rağmen yatırım talebinin yıllık bazda yüzde 30 daha fazla olduğunu belirterek, "İlk 9 ayda 10 bin 802 sanayi işletmesi, sanayi sicil sistemine kaydoldu, bu rakam geçen seneye göre yüzde 12’lik bir artışa tekabül ediyor." bilgisini paylaştı.

Dış talepteki canlanmanın da Türkiye'nin ihracatını olumlu etkilediğine değinen Varank, eylül ayı ihracatının 16 milyar doların üzerinde gerçekleşerek tüm zamanların eylül ayı rekorunu kırdığını bildirdi.

Varank, bu dönemde Sakarya'nın performansına değinerek, şöyle devam etti:

"Sakarya'daki OSB'lerde elektrik tüketimi aydan aya artıyor. Eylül ve ekimde, salgın döneminin kayıplarını bertaraf etmiş durumdasınız. Yatırım talebi Sakarya'da geçen senenin ilk 8 ayına göre 2,5 kat artmış. Bakanlığımız ilk 8 ayda, 5 milyar liranın üzerinde 64 farklı projeye yatırım teşvik belgesi düzenlemiş. Böylece Sakarya, Türkiye’de en fazla yeni yatırım başvurusu yapan 6'ncı il oldu.

Bu sene Sakarya’da 130 yeni sanayi tesisi üretime geçti, yani 2019’a göre yüzde 78’lik bir artış söz konusu. Sakarya’daki OSB’lerde şu an 107 fabrikanın inşaatları sürüyor. Bu fabrikalar tamamlandığında hem sanayiye hem de istihdama yeni bir soluk gelecek. Eylül ayı ihracatı da geçen senenin yüzde 22 üzerinde."

- "Üretim tarafında yapısal bir problem yok"

Türkiye genelinde de reel sektörde işlerin iyiye gittiğine dikkati çeken Varank, son 4 günde Erzurum, İstanbul, Malatya ve Denizli'de sanayicilerle bir araya geldiğini ve fabrikaları gezdiğini anlattı.

Varank, buralarda herkesin işini büyütme ve fabrikalarını genişletme planları olduğunu belirterek, ufak tefek sorunlara rağmen üretim tarafında yapısal bir problem ya da bir memnuniyetsizlik duyulmadığını dile getirdi.

Son birkaç gündür finansal piyasalarda görülen oynaklığa işaret eden Varank, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu dalgalanmalar Türkiye ekonomisinin üretim gücünden veya sanayisinden bağımsız. Türkiye, birden çok cephede aynı anda büyük mücadeleler içinde. Bir taraftan vatandaşımızın sağlığını korumanın derdindeyiz diğer yandan ekonomiyi güçlü ve sağlıklı tutmaya çalışıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde dış politikada, ülkemizin ve aslında tüm ümmetin haklarını koruyan çok boyutlu politikalar izliyoruz.

Gündemimizde bir de Fransa meselesi var. Avrupa’nın içine düştüğü İslam düşmanlığı ve faşizm çukurunun öncülüğünü maalesef Fransa ve artık onun patolojik bir vaka haline gelmiş Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yapıyor. Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimize hakareti savunan, teşvik eden hatta kamusal hale getiren bu anlayışla her alanda mücadele edeceğiz. Bu bizim en başta Müslüman olarak bir sorumluluğumuz."

- "Toplum olarak göstereceğimiz beraberlik ruhu çok önemli"

Varank, bu zihniyetle, Doğu Akdeniz, Suriye, Libya ve Azerbaycan’da da mücadele edildiğine dikkati çekerek, toplum olarak gösterilecek tavır, birlik ve beraberlik ruhunun önemini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu kapsamdaki mesajına değinen Varank, "Fransız mallarına karşı, şu dönemde güçlü bir duruş göstermemiz lazım. Bunun sembolik değeri çok yüksek. Göstereceğimiz duruş, tüm bu hakaretlere, faşist ve İslam düşmanı adımlara çok yerinde bir cevap olacak. Sizin de günlük ticaretinizde, Cumhurbaşkanımızın bu çağrısına uygun bir şekilde hassasiyet göstereceğinize inanıyorum." dedi.

Varank, Türkiye'nin bu dönemi, sanayicilerin çalışkanlığı ve milletin ferasetiyle atlatacağının altını çizerek, sanayicilere finansal piyasalardaki oynaklıkların, iş yapma biçimini etkilemesine izin vermemeleri tavsiyesinde bulundu.

- "Küresel ekonominin ağırlık merkezi değişmeye başladı"

Sanayicilerin tedarikçileriyle birlikte büyüyerek emekçilere sahip çıkması gerektiğini anlatan Varank, "Salgınla, küresel ekonominin ağırlık merkezi de değişmeye başladı. Global markalar, üretim merkezlerini çeşitlendiriyor hatta uzak doğudan uzaklaşma eğilimi var. Türkiye, bölgesel merkez olma konusunda çok ciddi bir alternatif. Üretim altyapılarımız güçlü ve zengin, iş gücümüz becerikli ve dinamik. İnovasyon kabiliyetlerimiz günden güne gelişiyor." diye konuştu.

Varank, geçen yılki toplam Ar-Ge harcamalarının milli gelirdeki payının 10 senenin rekorunu kırdığını anımsatarak, yapılan bu yatırımların verimlilik, katma değer artışı, ihracatta rekabet gücü olarak Türkiye’ye döneceğini vurguladı.

Ar-Ge yatırımlarının orta vadede kendini fazlasıyla amorti ettiğini söyleyen Varank, "Dolayısıyla bu güçlü altyapıyla, dünyanın en iyi firmalarıyla ortak işler yapabilir, o firmaların değer zincirlerine rahatlıkla entegre olabilirsiniz. Siz sanayicilerin, bu gibi fırsatları kaçırmaması gerekiyor. Sakarya, otomotivde, kimyada, ilaçta, makinede ve raylı sistemlerde kritik kabiliyetlere sahip. Bu yetenek setini çeşitlendirip, üzerine beceriler eklemelisiniz. Biz Bakanlık olarak tüm gücümüzle yanınızda durmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Varank, 2021 yılında Bakanlığın bütçesinin geçen seneye göre yüzde 50 daha fazla olacağını vurgulayarak, sanayiye, teknolojiye, yeniliğe, KOBİ’lere ve bölgesel kalkınmaya, her zamankinden daha fazla kaynak aktarabileceklerini söyledi.

Toplantıda, SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ da bir konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Bakan Varank, sanayicilerden gelen soruları yanıtladı.

Fransız ürünlerine boykot: Türkiye'de de hızla yayılıyor
EKONOMİ
Fransız ürünlerine boykot: Türkiye'de de hızla yayılıyor

Fransız mallarına boykot dalgası
DÜNYA
Fransız mallarına boykot dalgası

Erdoğan'dan boykot çağrısı: Fransız malı almayın!
GÜNDEM
Erdoğan'dan boykot çağrısı: Fransız malı almayın!

Abone Ol Google News
İstifalar kabul edilmeyecek

İstifalar kabul edilmeyecek

​Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüs sürecinde kritik karar.
MEBden 81 ile yazı

MEB'den 81 ile yazı

​Okullarda sınavların nasıl yapılacağı belli oldu.
Bilanço ağırlaşıyor

Bilanço ağırlaşıyor

​Sağlık Bakanlığı son tabloyu paylaştı.
Hiçbir zaman uyaramaz

Hiçbir zaman uyaramaz

AK Parti'den Macron'a anladığı dilden cevap.
Gram altın <br>500 TL'yi geçti

Gram altın
500 TL'yi geçti

​İşte Kapalıçarşı'da altın fiyatları.
İstanbul barajları kritik seviyede

İstanbul barajları kritik seviyede

​Son beş yılın dibini gördü; eski elektrik direkleri ortaya çıktı​.
Gizli hazine ortaya çıkıyor

Gizli hazine ortaya çıkıyor

​Tarihi dokunun ortaya çıkarılması hedefleniyor.
Macron'a sert tepki

Macron'a sert tepki

AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti'den ortak bildiri.

Yeni önlemler alınabilir

Yeni önlemler alınabilir

​Bilim Kurulu Üyesi Ataş Kara'dan önemli sinyal.

​Yunan donanmasının içler acısı hali, bir darbe ile paramparça oldu.
Bakan Albayrak: Birçok çok uluslu şirket üretimlerini Asya'dan bölgemize yönlendirmeye başladı
Ekonomi

Bakan Albayrak: Birçok çok uluslu şirket üretimlerini Asya'dan bölgemize yönlendirmeye başladı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Birçok çok uluslu şirket üretimlerini Asya'dan bölgemize yönlendirmeye başladı" dedi. Albayrak, "Türkiye ekonomisi, bir dönüm noktasında. Yeni bir sermaye yatırım dalgası ufukta belirdi" şeklinde konuştu.
İstanbul Valiliği Kılıçdaroğlu'nun
Gündem

İstanbul Valiliği Kılıçdaroğlu'nun "İmamoğlu toplantıya çağrılmadı" iddialarını yalanladı

İstanbul Valiliği, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, "Koronavirüsün ilk gündeme geldiği günlerde gerçekleştirilen toplantıya İmamoğlu davet edilmedi" sözlerine ilişkin bir açıklama yayımladı. Yapılan açıklamada, İmamoğlu'nun 22 Mart'taki toplantıya davet edildiği ancak İBB Başkanının, Kılıçdaroğlu'nun kız kardeşinin cenaze merasimine katılacağını bildirerek yerine yardımcısını gönderdiği belirtildi.
Çocukların medya ve bilgi okuryazarlığı için 'Bilgi Kaşifi Projesi'
Hayat

Çocukların medya ve bilgi okuryazarlığı için 'Bilgi Kaşifi Projesi'

Yanlış bilginin yayılması dünyanın en büyük salgını olarak nitelendirildiği bir çağda çocuklar doğru bilgiyi nasıl ayırt edecek? Çocukları çevrimiçi dünyadan uzak tutarak koruyamayacağımız bir zamanda olduğumuzu söyleyen ve bu yüzden erken okuryazarlık, okuma kültürü oluşturma ve kütüphane kültürünü geliştirmek için çalıştıklarını söyleyen Kütüp-Anne Platformunun kurucusu ve yöneticisi Merve Yavuzdemir, Bilgi Kaşifi Projesi'ni başlattıklarını duyurdu. Yavuzdemir, "AB Sivil Düşün Bizi Bağlayan Şeyler Kovid-19 özel desteği ile yürüttüğümüz BİLGİ KAŞİFLERİ projesi ile medya ve bilgi okuryazarlığı becerilerinin geliştirilerek salgın döneminde çocukların dayanıklılığının artırılmasını hedefliyoruz" dedi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.