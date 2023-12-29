Çevre ve Şehircilik Bakanlığı plastik alışveriş poşetlerinin, tüketicilere 25 kuruş karşılığında verilmesine karar verdi. 2019 yılında başlayan uygulama sayesinde ilk yıl poşet kullanımı yüzde 80 düştü.

2019 yılından itibaren 3 yıl boyunca plastik poşetler 25 kuruştan tüketiciye satıldı.

2024'e girdiğimiz günlerde market poşet fiyatı yeniden gündem oldu. Tüketiciler, "market poşetine zam geldi mi", "Market poşeti kaç TL oldu?" sorusuna yanıt arıyor.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 2024 yılında geçerli olacak geri kazanım katılım payı tutarlarını belirledi.

Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre, marketlerde tüketiciye 25 kuruştan satılan plastik alışveriş poşetlerinin geri kazanım katılım payı 60 kuruşa yükseldi.

Yeni senede, 0,33 litrelik içecek ambalajı 6 kuruş, 1 buçuk litre ve üzeri içecek ambalajı 24 kuruş, kutu içecek ambalajı ise 18 kuruş olarak uygulanacak.