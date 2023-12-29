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Ekonomi

Market poşet fiyatları arttı mı?

Müşterilerin zincir marketlerde poşete vereceği ücret zamlandı mı? Milyonlarca kişi internette "Market poşetine zam geldi mi?" Market poşeti ne kadar oldu", "Market poşeti 60 kuruş mu oldu?" sorularının yanıtını arıyor. Marketlerin, alışveriş poşeti için devlete ödeyeceği tutar 60 kuruşa yükseldi. Ancak müşteriler poşet başına 25 kuruş ödemeye devam edecek.

Seren Som
Seren Som
14:28 - 29/12/2023 Cuma
Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı plastik alışveriş poşetlerinin, tüketicilere 25 kuruş karşılığında verilmesine karar verdi. 2019 yılında başlayan uygulama sayesinde ilk yıl poşet kullanımı yüzde 80 düştü.

2019 yılından itibaren 3 yıl boyunca plastik poşetler 25 kuruştan tüketiciye satıldı.

2024'e girdiğimiz günlerde market poşet fiyatı yeniden gündem oldu. Tüketiciler, "market poşetine zam geldi mi", "Market poşeti kaç TL oldu?" sorusuna yanıt arıyor.

Marketlerin ödeyeceği tutar arttı

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 2024 yılında geçerli olacak geri kazanım katılım payı tutarlarını belirledi.

Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre, marketlerde tüketiciye 25 kuruştan satılan plastik alışveriş poşetlerinin geri kazanım katılım payı 60 kuruşa yükseldi.

Yeni senede, 0,33 litrelik içecek ambalajı 6 kuruş, 1 buçuk litre ve üzeri içecek ambalajı 24 kuruş, kutu içecek ambalajı ise 18 kuruş olarak uygulanacak.

  • Binek araç lastiğinden 19 lira ve çinko karbon pilden 19 lira geri kazanım katkı payı alınacak.

Tüketici 25 kuruş ödemeye devam edecek

Bu artış tüketiciyi etkilemeyecek. Markette poşet başına ödenen 25 kuruş uygulaması devam edecek.



#Market Poşeti
#2024
#Zam
#Fiyat
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