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Ekonomi

Şubat ayı enflasyonu açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu şubat ayı enflasyon verilerini açıkladı. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre şubat ayı enflasyonu yüzde 3,15 olurken yıllık ise yüzde 55,18 olarak gerçekleşti.

10:01 . 3/03/2023 Cuma
Yeni Şafak
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Türkiye İstatistik Kurumu şubat ayı enflasyon verilerini açıkladı. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %55,18, aylık %3,15 oldu


TÜFE'deki (2003=100) değişim 2023 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %3,15, bir önceki yılın Aralık ayına göre %10,00, bir önceki yılın aynı ayına göre %55,18 ve on iki aylık ortalamalara göre %71,83 olarak gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %21,69 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %74,34 ile lokanta ve oteller oldu.


Ana harcama grupları itibarıyla 2023 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup %-1,76 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, 2023 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %7,36 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu


TÜİK tarafından açıklanan verilere göre Ocak ayı enflasyonu yüzde 6.65 olmuş, bu oranlarla birlikte ise yıllık enflasyon 57.68’e gerilemişti.






#Enflasyon
#TÜİK
#Türkiye İstatistik Kurumu
37 dakika önce
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Şubat ayı enflasyonu açıklandı
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