Tesla Türkiye'ye geliyor: İş ilanı daha yayınladı

Elon Musk'ı dünyanın en zengin insanı olmasını sağlayan Tesla şirketi yakında Türkiye pazarına girecek. Bu kapsamda çalışmalarına hız veren şirket, Türkiye operasyonu için personel alımlarına tüm hızıyla devam ediyor.

Türkiye'de yakın zamanda faaliyetlerine başlaması beklenen firma, Türkiye için 'Satış ve Müşteri Desteği' elamanı arıyor. Personelden Tesla otomobillerin satışında aktif görev alması ve müşterilere hem satış öncesi hem de satış sonrası destek olması bekleniyor.

Pozisyon için personelden beklenen nitelikler ise şu şekilde:

- Hızlı tempolu bir ortamda mükemmel müşteri hizmeti sunacak,

- Müşterinin ihtiyacına göre uyarlanmış harika konuşmalar ve ilişkiler yaratma konusunda kendinden emin,

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- Ekip tabanlı bir ortamda gelişme ve ortak hedeflere ulaşma yeteneği

- Büyük problem çözme becerileri, inisiyatif alma ve proaktif olma konusunda güçlü yeteneğe sahip olması,

- Birden çok önceliği etkin bir şekilde ele alma, iş yükünü organize etme ve son teslim tarihlerini karşılama becerisine sahip olması,

- Esneklik, uyarlanabilirlik ve sürekli gelişme arzusu içinde olması,

- Ekip halinde olduğu kadar özerk olarak da çalışabilecek,

- Tesla'nın misyonuna yönelik pozitif, coşkulu ve tutkulu olmak,

- Öğrenme ve çoklu teknolojilere uyum sağlama konusunda kendine güvenen,

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- Her seviyede İngilizce dilinde etkin bir şekilde iletişim kurabilme, okuyabilme ve yazabilme

- Yerel pazarlarımız tarafından isteniyorsa gerekli dil becerilerine sahip olmak,

- İyi derecede MS Office bilgisi

- En az 2 yıllık geçerli bir sürücü belgesine sahip olmak

- Geçerli ve güvenli bir sürüş kaydına sahip olmalı ve bunu sürdürmeye devam etmelidir.

TESLA'NIN TÜRKİYE'DEKİ ÜÇÜNCÜ İŞ İLANI OLDU

Tesla daha önce de Satış ve Müşteri Desteği ve Charger pozisyonlarına iki personel alınması için ilan açmıştı. Yayınlanan bu iki ilan artık şu an aktif değil. İşe kimlerin alındığı veya alınacağı henüz bilinmiyor. Tesla, personel maaşları hakkında da herhangi bir bilgi vermedi.

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SUPERCHARGERS İSTASYONLARIN KURULUMUNA YAKINDA BAŞLANACAK

Tesla, Türkiye'de Superchargers istasyonlarının ilk aşamada İstanbul, İzmir, Bursa, Antalya, Aydın, Edirne, Hendek ve Konya'da kurulacağını açıkladı ancak net bir tarih vermedi.