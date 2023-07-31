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Ekonomi

Togg fırsatçılığını Yeni Şafak ifşa etmişti: KESK temsilcisi Sadık Canyurt hakkındaki soruşturma tamamlandı

HDP'ye yakınlığıyla bilinen Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) temsilcisi ve RTÜK Uzmanı Sadık Canyurt'un 1 milyon 215 bin TL'ye teslim aldığı aracını bir hafta sonra 3 milyon 500 bin TL'ye satışa çıkarmasını Yeni Şafak gündeme getirmişti. Togg üzerinden fiyat manipülasyonuna giriştiği için hakkında başlatılan soruşturma tamamlanan Sadık Canyurt'a memura yakışmayan tutum ve davranıştan disiplin cezası verildi.

11:00 . 31/07/2023 الإثنين
Yeni Şafak
Canyurt, ilan vererek fiyatı 1 milyon 215 bin TL olan araç için 3 milyon 500 bin TL istemişti.

Canyurt, ilan vererek fiyatı 1 milyon 215 bin TL olan araç için 3 milyon 500 bin TL istemişti.

HDP'ye yakınlığıyla bilinen Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) temsilcisi ve RTÜK Uzmanı Sadık Canyurt çekilişte yerli otomobil almaya hak kazanmış ancak yaklaşık bir hafta sonra geçtiğimiz 23 Mayıs tarihinde 1 milyon 215 bin lira olarak aldığı aracı 3 milyon 500 bin TL'ye bir satış sitesine ilan vermişti.

Canyurt, ilanının açıklama kısmında şu sözler yer alıyordu:
  • "Araç geçen hafta teslim alınmıştır, kapalı otoparkta muhafaza edilmektedir. "V2 Lansman Özel Paketi" ile üretilen ilk TOGG araçlarından biridir. Panoramik cam tavan ve Meridian Premium Ses Sistemi ekletilmiştir. Şu an satışa sunulan TOGG'ların menzili ve donanımı en yüksek versiyonudur (ful + ful). Araca ait tüm ayrıntılara, kendi sitesinden ulaşabilirsiniz. Burada tek tek yazmıyorum."

Yeni Şafak'ın gündeme getirdiği olay tepkileri de beraberinde getirdi.

RTÜK Başkanı Şahin: Soruşturma başlatıldı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, KESK Konfederasyonu’na bağlı Haber Sen Şube Başkanı Sadık Canyurt’un Togg üzerinden fiyat manipülasyonuna giriştiği yönündeki haberler üzerine soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.

RTÜK Başkanı Şahin konu ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaparak,
“KESK Konfederasyonu’na bağlı Haber Sen Şube Başkanı Sadık Canyurt isimli çalışanımızın yerli ve millî gururumuz Togg üzerinden akıl almaz bir fiyat manipülasyonuna giriştiği yönündeki haberler üzerine konu ile ilgili inceleme başlatılmıştır”
ifadelerine yer vermişti.

Soruşturma tamamlandı

Togg üzerinden fiyat manipülasyonuna giriştiği için hakkında başlatılan soruşturma tamamlanan Sadık Canyurt'a memura yakışmayan tutum ve davranıştan disiplin cezası verildi.



#Togg
#KESK
#Sadık Canyurt
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