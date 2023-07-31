Togg fırsatçılığını Yeni Şafak ifşa etmişti: KESK temsilcisi Sadık Canyurt hakkındaki soruşturma tamamlandı

Canyurt, ilan vererek fiyatı 1 milyon 215 bin TL olan araç için 3 milyon 500 bin TL istemişti.
HDP'ye yakınlığıyla bilinen Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) temsilcisi ve RTÜK Uzmanı Sadık Canyurt çekilişte yerli otomobil almaya hak kazanmış ancak yaklaşık bir hafta sonra geçtiğimiz 23 Mayıs tarihinde 1 milyon 215 bin lira olarak aldığı aracı 3 milyon 500 bin TL'ye bir satış sitesine ilan vermişti.
- "Araç geçen hafta teslim alınmıştır, kapalı otoparkta muhafaza edilmektedir. "V2 Lansman Özel Paketi" ile üretilen ilk TOGG araçlarından biridir. Panoramik cam tavan ve Meridian Premium Ses Sistemi ekletilmiştir. Şu an satışa sunulan TOGG'ların menzili ve donanımı en yüksek versiyonudur (ful + ful). Araca ait tüm ayrıntılara, kendi sitesinden ulaşabilirsiniz. Burada tek tek yazmıyorum."
Yeni Şafak'ın gündeme getirdiği olay tepkileri de beraberinde getirdi.
RTÜK Başkanı Şahin: Soruşturma başlatıldı
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, KESK Konfederasyonu’na bağlı Haber Sen Şube Başkanı Sadık Canyurt’un Togg üzerinden fiyat manipülasyonuna giriştiği yönündeki haberler üzerine soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.
Soruşturma tamamlandı
Togg üzerinden fiyat manipülasyonuna giriştiği için hakkında başlatılan soruşturma tamamlanan Sadık Canyurt'a memura yakışmayan tutum ve davranıştan disiplin cezası verildi.