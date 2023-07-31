Togg fırsatçılığını Yeni Şafak ifşa etmişti: KESK temsilcisi Sadık Canyurt hakkındaki soruşturma tamamlandı

Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili TOGG, ilk sahiplerine kavuştu. Noter huzurunda yapılan çekilişle, ön sipariş sürecine katılan 177 bin 467 kişi arasından 20 bin kişi, yerli otomobili almaya hak kazandı. TOGG almaya hak kazanan isimlerden biri de HDP'ye yakınlığıyla bilinen Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) temsilcisi ve RTÜK Uzmanı Sadık Canyurt oldu. Geçtiğimiz hafta aracını teslim alan Canyurt, bir hafta sonra satışa çıkardı. Bir satış sitesine ilan veren Canyurt'un fiyatı 1 milyon 215 bin TL olan uzun menzilli araç için 3 milyon 500 bin TL istediği ortaya çıktı.