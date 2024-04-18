Toyota sahipleri dikkat! 211 bin araç geri çağırılıyor: İşte nedeni

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, “Türkiye ile olumlu bir ilişki kurmak istiyoruz. Bu ülke ile istikrarlı ilişkiler geliştirmek istiyor ve aşamalı, orantılı ve geri dönebilir bir yaklaşım temelinde çalışmak istiyoruz” dedi. AB zirvesinin sonuç bildirisinin Türkiye ile ilişkiler kısmında "AB'nin, Doğu Akdeniz'de istikrarlı ve güvenli bir ortam ile Türkiye'yle işbirliğine dayalı ve karşılıklı yarar sağlayan bir ilişki geliştirilmesinde stratejik çıkarı vardır." ifadesi yer almıştı.