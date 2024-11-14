Türkiye’nin ticareti durdurmasına İsrail fena bozuldu

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin İsrail ile ihracat ve ithalat işlemlerini tamamen durdurduğu halde devam ettirdiğini öne süren muhalefetin Filistin konusunda ‘ikiyüzlü’ olduğunu vurguladı. Yeni Şafak Ankara Bürosu'nu ziyaret ederek TVNET yayınına konuk olan Bakan Bolat, gündeme dair sorulara cevaplandırdı. İsrail ile ticaretin manipüle edildiğinin altını çizen Bolat, "Bu konuda Türkiye'den kaçan terörist kılıklı, medyacı gözüken tipler ve etki ajanları bot hesaplarıyla sürekli kafa karıştırma yoluyla algı yapıyorlar" dedi. Başta muhalefet olmak üzere İsrail ile ticaretin devam ettiği ile ilgili iddiaları ortaya atanların Türkiye’yi ve hükümeti yıpratmak istediklerini anlatan Bakan Bolat, “Liderimizin Müslüman aleminde takdir gördüğü Filistin tarafından ‘Yegâne kurtarıcımız, yegâne ümidimiz Türkiye’ dediği hükümetimizi, liderimizi yıpratmak için ana muhalefet ve azınlık grup bunu istismar etmeye, kafaları karıştırmaya çalışıyorlar" açıklamasını yaptı.





FİLİSTİN'E BİR SEVGİLERİ YOK

TÜPRAŞ Derince’den tankerlerle İsrail’e petrol sevkiyatı yapıldığı iddialarına tepki gösteren Bolat, “Tamamen kurgu bir liste hazırlanmış, geminin geliş stiline de 'tanker' yazmış ki buraya Türkiye’nin İsrail’e petrol sattığına inandırılsın diye ama tamamen kurgu. Yalan yanlış bilgilerle bu listeleri yapıyorlar. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile bu listeleri tek tek kontrol ettik, düpedüz yalan. Muhalefet bunu Bütçe Komisyonu'nda sunmaya kalkıyor. Hepsinin cevabını verdim. Filistin’deki 50 bin şehidimizin üzerinden oyunlar oynayanları, 'İsrail ile ticaret yapıyor' diyenleri kınıyorum. Bizim gibi Filistin hassasiyeti olan insanlar müsterih olsunlar. Ana muhalefet veya bu işi karıştıranların Filistin’e bir sevgileri yok. Hamas liderleri öldürüldüğünde bir başsağlığı bile dilemediler. Açıklama dahi yapmadılar. Bunlar mı Filistin dostu? Tam tersine İsrail dostu bunlar. İkiyüzlüler Meclis’te yüzlerine de söyledim. Kaldı ki hatırlayın bizim Kuva-yi Milliye gördüğümüz Hamas’a 'Terör örgütü' diyen yine bu muhalefetti” ifadelerini kullandılar.





BELGELERLE DEŞİFRE ETTİK

Nisan ayında Türkiye’den İsrail’e jet yakıtı satıldığı yalanını belgelerle çürüttüklerini aktaran Bolat, şöyle devam etti: "2024’te bir TL satış yapmadığımız belgelerle sabit. 2023’te ise sadece 588 bin dolarlık yakıt satışı yaptık. Bu da Antalya’ya gelen 7 Ekim’den önceki turist uçaklarının Antalya’dan İsrail’e geri dönebilmek için aldığı yakıtlar. Bunu bile istismar ettiler. 'Silah, yakıt satıyorlar savunma sanayii ürünü satıyorlar' dediler. Millî Savunma Bakanlığı (MSB) izni olmadan tek bir mermi bile satamayız. Bu yalanlarını da belgelerle deşifre ettik. Bu istihbarat etki ajanları İsrail’e çalışıyorlar. Filistin Ekonomi Bakanı Muhammed el-Amur geçen hafta Türkiye’deydi ve dedi ki: ‘Bu yalanlar, bu iddialar sadece savaşın devam etmesini isteyenler tarafından yapılabilirdi.’ Yine 16 Ağustos’ta Mahmut Abbas hükümetimizi suçlamaya çalışanlara yani bu muhalefetin de gözünün içine baka baka, 'Türkiye 9,5 milyar dolarlık ticaretten feragat ederek büyük bir fedakârlık gösterdi. Bütün Filistin halkı adına teşekkür ediyorum' dedi. Onun için halkımız müsterih olsun."

ALIŞ YERİ DE VARIŞ YERİ DE BELLİ

Ticaretin kapatıldığı 2 Mayıs'tan bugüne İsrail ile yapılmış tek bir cent ihracat ya da ithalat olmadığının altını çizen Bakan Bolat, “Gümrüğümüz kapalı, sistem kapalı dediğimizde başladılar 'Yok efendim 'üçüncü ülkelerden gidiyor da falan...' Müneccim misin sen? Ticareti biz kapattık. Ama uluslararası ticareti bilenler bilir ki, bir ürün Amerika'ya da gidebilir. Farklı ülkelere ihracatımız artmış diyorlar ki 'Bu mallar belki İsrail'e gidecek'. O zaman biz dünyaya hiçbir ihracat yapmayalım. 262,5 milyar dolarlık ihracatı stop edelim. Türkiye ithalat da yapmasın ihracat da yapmasın. Bu sefer de efendim 'onlar Filistin'e gitmiyor. Filistin'den İsrail'e gidiyor'. Nereden biliyorsun? Alış yeri Filistin, varış yeri Filistin. Tüccarlar Filistinli. Biz bunu kontrol etmekle mükellefiz ve ediyoruz” diye konuştu.





OECD'YE ŞİKAYET İŞE YARAMADI

İsrail ile ticareti durdurma kararı öncesi 9,5 milyar dolarlık bir ticari hacmin olduğu bilgisini veren Bolat, “Bu hacmin en az 2 milyar dolarlık bölümü zaten Filistin'de yapılan ticaret ve daha çok Türkiye'nin ihracatı şeklindeydi. İsrail yardım kanallarını tıkayınca ateşkese yanaşmayınca hükümetimiz toplandı, bir karar aldı. 1.109 ticari üründe Türkiye'den İsrail'e o bölgeye ihracat yapılmasını durdurduk. İsrail çok kızdı, bozuldu, protesto etti. Çünkü İsrail kendisini kimsenin yan bakamayacağını, kimsenin kendisine karşı gelemeyeceğini düşünüyordu. Amerika'ya sırtını dayamış, Siyonist lobiye sırtını dayamış bir ülke olarak kendisini çok rahat görüyordu. Hükümetimizin ve Cumhurbaşkanımızın bu cesur, yiğit çıkışları karşısında tabii çok fena bozuldular. ‘Sizin sermayenizi keseceğiz. Dünya Ticaret Örgütü'ne OECD'ye şikayet edeceğiz’ gibi söylemlerde bulundular ve yaptılar. Ama hiçbir etkisi olmadı ve biz de bunların ardından tüm ticareti durdurma kararı aldık” şeklinde konuştu.





HEDEFİMİZ CARİ AÇIKTA TEK HANE

Son 15 ayın 12’sinde dış ticaret açığının azaldığına vurgu yapan Bolat, “Böylece yıllık cari işlemler açığı 55,6 milyar dolardan, tam 44,4 milyar dolarlık azalışla 2024 Ağustos ayı itibarıyla 11,3 milyar dolara gerilemiştir. Haziran, temmuz, ağustos, eylül aylarında üst üste cari fazla verdik. Ekim ayında da cari işlemler dengesinde fazla vermeyi bekliyoruz böylece yıllıklandırılmış cari işlemler açığının 9-10 milyar dolar aralığına kadar gerilemesini öngörüyoruz” dedi.





Ticarette 2025 çetin geçecek

İthalatı düşen Avrupa’nın ihracatını artırmak için Türkiye’nin pazarlarına yöneleceğine dikkat çeken Bolat, “2025 çetin geçecek. Pazarlarımıza saldıracaklar. Avrupa'nın ithalatı yüzde 10'a yakın küçüldü. O yüzden ihracatı artırıp ithalatı azaltarak dış ticaret açığını düşürmemiz çok büyük bir başarı. 2025 yılında bizi güllük gülistanlık bir bahçe beklemiyor. Dikenlerle, mayınlarla dolu bir alanda yürüyeceğiz” diye konuştu.





BRICS önemli bir kazanım getirir

BRICS’in dünya milli gelirinin yüzde 25'ini oluşturan önemli ülkelerin yer aldığı bir iş birliği örgütü olduğunu hatırlatan Bakan Bolat, “Türkiye'ye ortak üyelik teklif edildi. Bu BRICS'in geçiş süreci. BRICS'e girmek dünyanın bütün önemli platformlarıyla iş birliği yapmak açısından Türkiye'ye önemli bir kazanım getirir. AB ile Gümrük Birliği görüşmeleri olumlu ilerliyor. AB ticareti başlatırsa ticaretimiz hızlanır” değerlendirmesinde bulundu.















