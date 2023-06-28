Türkiye'ye tek seferde sağlanan en büyük finansman paketi: Deprem bölgesinin yeniden inşası için kullanılacak

Açıklamada, Türkiye Deprem İyileştirme ve Yeniden İnşa Projesi kapsamında 1 milyar dolarlık finansmanın onaylandığı belirtilirken bunun Dünya Bankası'nın Türkiye'ye tek seferde sağladığı en büyük finansman paketi olduğu kaydedildi.