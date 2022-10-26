​Türkiye'yi gaz merkezi yapacak yol haritası yıl sonunda hazır​.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Rusya'nın doğal gaz sevkiyatında Türkiye önerisi için açıklamalar yaptı. Kabine toplantısı sonrası konuşan Dönmez, Türkiye'nin 7 boru hattı, 3'ü yüzer depolama ve gazlaştırma ünitesi (FSRU) olmak üzere 5 LNG tesisi ve 2 yer altı doğal gaz depolama tesisi olduğunu belirtti. Türkiye'nin gaz ticaret merkezi olması için çalışmaların devam ettiğini belirten Dönmez, "Konuyla ilgili ekiplerimiz çalışmalarını tamamlamak üzere. Yol haritamızı yıl sonuna kadar netleştireceğiz. Burada önemli olan alıcı ve satıcıyı birlikte düşünmektir. Türkiye, daha önceki projelerde de görüldüğü gibi anahtar bir ülke konumundadır" dedi.

Bakan Fatih Dönmez

PETROLDE SPOT ALIM AZ

Rusya ile gazın yanı sıra petrolde bir iş birliğinin mümkün olup olmadığı sorusuna ise Dönmez şu cevabı verdi: "Türkiye'de ham petrolün ticaretini rafineriler yapıyor. Özel sektörde TÜPRAŞ ve Star Rafinerisi örneği var. TÜPRAŞ'ın 4 rafinerisi var. Genelde bir yıl öncesinden sözleşmeyle yapılıyor. Yani spot alımları çok fazla değil bu kurumların. Yeni yıla girerken onların alım stratejileri nasıl olacak o ayrı bir konu. Her bir rafineri aylar öncesinden bu yıl ne kadar, hangi kaynaktan ne kadar tüketeceğini planlıyor ve alım anlaşması yapıyor."

REKLAM

Fatih Birol

Dünya ilk gerçek enerji krizini yaşıyor

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, dünyanın ilk gerçek enerji krizini yaşadığını söyledi. Singapur Enerji Haftası etkinliğine katılan Birol, küresel sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) piyasalarında arzın talebi karşılayamayacağı endişesi ve başlıca petrol üreticilerinin üretimi kısmasının dünyada yaşanan "ilk gerçek enerji krizine" neden olduğunu belirtti.