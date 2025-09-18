Tuşlu telefon geri döndü

Yaklaşık 30 yıl sonra tuşlu telefonlar yeniden gündemde. Z kuşağının nostalji merakı ve siber güvenlik kaygıları bu cihazlara olan ilgiyi arttırdı. Dokunmatik ekranlar ve internetle büyüyen bir nesil için, tuşlu ve küçük ekranlı telefonlar ilginç bir deneyim sunuyor. Her şeyin viral olmak için sırada beklediği günümüz dünyasında şimdilerde tuşlu telefonları konuşuyoruz.

DEPREM, GÜVENLİK VE GİZLİLİK ENDİŞESİ

İşin popüler kısmı bir yana bu telefonları kullanma isteği aynı zamanda son yıllarda artan deprem kaygılarıyla da ilgili. Şarj sürelerinin uzunluğu ve sağlam yapıları nedeniyle, olası bir afette iletişimin sürekliliğini sağlayabiliyor. Artık birçok kişi deprem çantalarına tuşlu telefonları da ekliyor. Öte yandan, son yıllarda yaşanan siber dolandırıcıklık vakaları da artan talepte etkili oldu. Siber güvenlik uzmanları, akıllı telefonların sürekli internete bağlı olması nedeniyle veri ihlali riskinin daha yüksek olduğunu vurguluyor.

FİYATI 1.500 TL'DEN BAŞLIYOR

Özellikle iletişimde gizlilik arayan iş insanları ve sosyal medyanın baskısından uzak kalmak isteyen gençler için eski modeller, yeniden değer kazanan bir seçenek durumunda. Dünya genelinde bugün yaklaşık 7,2 milyar akıllı telefon kullanılırken, 1,1 milyar tuşlu telefon hâlen aktif olarak tercih ediliyor. Türkiye’de ise 75 milyon akıllı telefona karşılık 6 milyon civarında tuşlu cihaz bulunuyor. Bu rakam, mobil bağlantıların neredeyse tamamının akıllı telefonlara kaymasına rağmen tuşlu telefonlara hâlâ ciddi bir talep olduğunu gösteriyor. Üretiminin sınırlı olması nedeniyle ikinci el piyasasında bu ürünler zor bulunuyor. Türkiye’deki modeller, 1.500 TL'den başlarken, kameralı ve 4G kapaklı olanların fiyatı 5 bin TL’ye kadar çıkıyor. Üretimi olmayanlar ise antika muamelesi görüyor.

AÇIK ARTTIRMASI VAR

Mesela, Nokia’nın efsane modeli 688, 2. el internet sitelerinde açık artırmada 10 bin TL gibi rakamlara alıcı buluyor. Sektör temsilcileri, mevcut trendin devam etmesi halinde nadir bulunan modellerin koleksiyon özelliği kazanarak daha da değerleneceğini belirtiyor. Küçük ekranı, basmalı tuşları ve uzun şarj süresiyle gençlerin ilgisini çeken cihazlar, sosyal medyada da viral haline geldi. Yeni nesil oyunlara alışkın bizim Z Kuşağı, sosyal medyanın etkisiyle efsanevi ‘Yılan oyunu’ peşinde.

YATIRIM ARACINA DÖNÜŞEBİLİR

Adli Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık’a göre, Z kuşağının tuşlu telefonlara olan ilgisi aslında hem nostalji hem de güvenlik kaygılarıyla şekilleniyor. Akıllı telefonların sunduğu hız ve kolaylık tartışılmaz; ancak sürekli çevrimiçi olma hali, kişisel verilerin izinsiz paylaşımı ve siber saldırı riskleri gençleri alternatif arayışına yöneltiyor. Kırık, koleksiyon değeri kazanması muhtemel olan bazı modellerin önümüzdeki dönemde yatırım aracı haline gelebileceğini belirtti.

Ali Murat Kırık.

ÜRETİMİ SINIRLI PİYASASI CANLI

Ali Murat Kırık piyasanın potansiyelini şöyle özetledi: “Pazarı önümüzdeki yıllarda daha da canlı olacak gibi görünüyor. Bugün hâlâ bazı markalar giriş seviyesi tuşlu telefon üretimini sürdürüyor; fakat üretim çok sınırlı. Bu cihazlar yalnızca nostalji değil, güvenli iletişim ihtiyacına da yanıt veriyor ve pazarda kendine özgü bir boşluğu dolduruyor.”

Kısacası, eski telefonlar, geçmişin izlerini bugünün ihtiyaçlarıyla buluşturarak tuşlarıyla kendine yeni bir hikâye yazıyor. Anlayacağın gibi okuyucu, dokunmatik ekranlarla büyümüş bir nesil, 90'lar ve 2000'ler gençliğinin hatırasına göz dikmiş durumda.







