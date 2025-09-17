Elektrikli taşıt tanıma sistemi: Filolar için güvenli ve pratik şarj deneyimi

Türkiye’nin enerji ve mobilite çözümleri alanındaki öncü şirketlerinden EN YAKIT, bu alandaki faaliyetleri kapsamında elektrikli araçların şarj sürecini dönüştürecek yenilikçi çözümleri kullanıcılarla buluşturuyor.

Bu çözümlerden Elektrikli Taşıt Tanıma Sistemi, bu ihtiyaca yanıt olarak kullanıcıların şarj istasyonlarında daha hızlı, pratik ve güvenli bir deneyim yaşamasına imkan veriyor.

EN YAKIT, En-ix (Tak ve Şarj Et) teknolojisiyle şarj deneyimini tüm kullanıcılar için kolaylaştırırken, elektrikli filo araçlarını yöneten şirketler için de operasyonel süreçleri zahmetsiz ve güvenli hale getiriyor. Bu teknoloji sayesinde, şirket çalışanlarına tahsis edilen araçlar için herhangi bir RFID karta gerek kalmadan, sadece şarj soketi takılarak şarj işlemi otomatik olarak başlatılıyor. Türkiye genelindeki 270’e yakın şarj istasyonunda sunulan bu kolaylık, zamandan tasarruf sağlıyor.

Elektrikli Taşıt Tanıma Sistemi sayesinde araçlar, şarj noktalarında otomatik olarak tanımlanıyor ve şarj işlemleri güvenle başlatılabiliyor. Böylece kart, şifre veya mobil uygulama kullanmaya gerek kalmadan kullanıcıya zahmetsiz bir şarj deneyimi sunuluyor.

Filo yönetimi daha kolay

EN YAKIT, araçların tüketimlerini kontrol altına almak, maliyetlerini optimize etmek isteyen şirketler için filo yönetimi hizmeti veriyor. Yenilikçi sistem sayesinde şirketlerin, operasyonlarını daha verimli, ekonomik ve kontrollü bir şekilde yönetmeleri sağlanıyor.

Filo yönetimi hizmetiyle şirketler, araçlarının elektrik ve akaryakıt tüketimini anlık olarak izleyebiliyor. Böylece, hangi aracın ne zaman ne kadar yakıt ya da enerji harcadığına dair net bilgiler elde ediliyor.

Anlık takip, verimli kullanım

EN YAKIT ayrıca kullanıcılarına tek ödeme ile toplu faturalandırma imkanı sağlıyor. Şirketler, tüm araçlarının yakıt ve enerji tüketimlerini tek bir fatura ile ödeyerek, muhasebe işlemlerini kolaylaştırabiliyor.

EN YAKIT uygulaması ile elektrikli araçların şarj işlemi, akaryakıt tüketimi ve harcamaları kolayca EN YAKIT mobil uygulama üzerinden anlık olarak takip edip yönetilebiliyor. Böylelikle kullanıcılar, 7/24 erişim sağlayarak yakıt ve enerji harcamalarını detaylı şekilde analiz ederek verimli kullanım elde edebiliyor.

Her kullanıcıya yönelik fayda var

EN YAKIT, enerji ve yakıt yönetimini kolaylaştırırken, aynı zamanda kullanıcılara maliyet avantajları da sunuyor.

Bireysel kullanıcılar, sadakat programları sayesinde kademeli indirim oranlarından faydalanıyor. Filo sahibi şirketlere ise sabit indirimlerle operasyonel maliyetlerini düşürme imkânı sağlanıyor.

Hayatı kolaylaştıran, hizmet kalitesini artıran çözümler

EN YAKIT Genel Müdürü Tayfun Şenses, Elektrikli Taşıt Tanıma Sistemi hakkında şu değerlendirmelerde bulundu:

“Elektrikli araçların hızla yaygınlaştığı günümüzde, kullanıcıların en büyük beklentisi kolay, güvenli ve hızlı bir şarj deneyimi. Biz de bu ihtiyaca yanıt vermek üzere Elektrikli Taşıt Tanıma Sistemi’ni geliştirdik. Bu sistem, 270’e yakın şarj istasyonumuzda hem bireysel kullanıcıların hem de filo yöneten şirketlerin şarj süreçlerini en verimli şekilde yönetebilmelerine imkan tanıyor.

EN YAKIT olarak vizyonumuz, sadece bugünün değil geleceğin ihtiyaçlarına da çözüm üretmek. Elektrikli Taşıt Tanıma Sistemi ile araçların şarj istasyonlarında zahmetsizce tanımlanmasını sağlayarak kullanıcı deneyimini ileri bir seviyeye taşıyoruz. Elektrikli araç kullanıcılarının hayatını kolaylaştırıyor, konforunu artırıyoruz. Bu sayede aynı zamanda elektrikli araç ekosisteminin büyümesine ve sürdürülebilir ulaşım hedeflerine katkı sağlıyoruz.

Kurumsal filolar için ise operasyonel kolaylığın en kritik unsurlardan biri olduğunu biliyoruz. Bu nedenle filoların ihtiyacına cevap olarak Elektrikli Taşıt Tanıma Sistemi sayesinde şirketler hangi aracın, ne zaman ve ne kadar şarj edildiğini detaylı olarak takip edebiliyor. Bu da hem maliyet yönetimini kolaylaştırıyor hem de güvenliği artırıyor.

Sahadaki ihtiyaçları yakından takip ederek elektrikli mobilite alanında hizmet kalitesini artırmaya yönelik çözümlere devam edeceğiz.”



