Antalya'da turist sayısı 12,8 milyonu aştı: Akın akın geliyorlar

"Sadece çok kötü bir kış ayı geçirdik. Ocak, şubat, mart çok zor geçti. Bu yılın ilk çeyreğinde çok zorlandık. Ama daha sonra toparlanma oldu. Nisan ayı toparladı. Mayıs ayı hemen hemen aynı oldu. Artık doyum noktasına ulaşmış bir sayıya hakimiz. Bu 17 milyon sayısını onun için çok önemsiyorum. 17 milyon ve 17 milyon 500 bin arasında yaklaşık 2- 3 sene devam eder. Rusya-Ukrayna savaşının bitmesi halinde bambaşka bir durum olur. Savaşın bitmesiyle birlikte 18, hatta 20 milyonları göreceği zamanlar olacaktır"