Trafiğe yeni katılan taşıt sayısı ağustos ayında 215 bini geçti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ağustos ayı Motorlu Kara Taşıtları verisini açıkladı. Ağustos ayında 215 bin 130 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Ağustos ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 44,1’ini otomobil, yüzde 43,9’unu motosiklet, yüzde 8,0’ını kamyonet, yüzde 1,5’ini traktör, yüzde 1,4’ünü kamyon, yüzde 0,7’sini minibüs, yüzde 0,3’ünü otobüs ve yüzde 0,1’ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 16,4 azaldı. Ağustos ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre otobüste yüzde 18,5, minibüste yüzde 13,4 artarken özel amaçlı taşıtta yüzde 64,2, kamyonette yüzde 38,4, motosiklette yüzde 17,1, kamyonda yüzde 13,8, otomobilde yüzde 10,7 ve traktörde yüzde 4,9 azaldı.

Trafiğe kayıtlı taşıt sayısında yüzde 1,8’lik artış

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,8 arttı. Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı otomobilde yüzde 43,5 artarken traktörde yüzde 47,3, özel amaçlı taşıtta yüzde 32,1, otobüste yüzde 25,2, motosiklette yüzde 18,3, kamyonda yüzde 11,4, kamyonette yüzde 1,9 ve minibüste yüzde 1,3 azaldı.

Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Ağustos ayı sonu itibarıyla 32 milyon 828 bin 821 oldu. Ağustos ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 51,6’sını otomobil, yüzde 20,9’unu motosiklet, yüzde 14,8’ini kamyonet, yüzde 7,0’ını traktör, yüzde 3,1’ini kamyon, yüzde 1,6’sını minibüs, yüzde 0,7’sini otobüs ve yüzde 0,3’ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Ağustos ayında 985 bin 244 adet taşıtın devri yapıldı. Ağustos ayında devri yapılan taşıtların yüzde 67,0’ını otomobil, yüzde 14,1’ini kamyonet, yüzde 12,1’ini motosiklet, yüzde 2,7’sini traktör, yüzde 1,8’ini minibüs, yüzde 1,7’sini kamyon, yüzde 0,4’ünü otobüs ve yüzde 0,2’sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Ağustos ayında trafiğe 94 binin üzerinde otomobil eklendi

Ağustos ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 12,7’si Renault, yüzde 7,4’ü Fiat, yüzde 6,7’si Volkswagen, yüzde 6,5’i Hyundai, yüzde 6,3’ü Toyota, yüzde 5,2’si BYD, yüzde 4,4’ü Citroen, yüzde 4,3’ü Peugeot, yüzde 4,1’i Opel, yüzde 3,5’i Mercedes-Benz, yüzde 3,4’ü Skoda, yüzde 2,7’si Ford, yüzde 2,7’si Dacia, yüzde 2,6’sı Chery, yüzde 2,3’ü BMW, yüzde 2,2’si Audi, yüzde 1,9’u Honda, yüzde 1,9’u Kia, yüzde 1,8’i Nissan, yüzde 1,2’si Volvo ve yüzde 16,1’i diğer markalardan oluştu.

Ocak-Ağustos döneminde 1 milyon 562 bin 342 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı

Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 10,7 azalarak 1 milyon 562 bin 342 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 72,4 artarak 33 bin 837 adet oldu. Böylece Ocak-Ağustos döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 1 milyon 528 bin 505 adet artış gerçekleşti.

Ocak-Ağustos döneminde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 45,4’ü benzin yakıtlı

Ocak-Ağustos döneminde trafiğe kaydı yapılan 709 bin 237 adet otomobilin yüzde 45,4’ü benzin, yüzde 26,8’i hibrit, yüzde 17,6’sı elektrikli, yüzde 9,2’si dizel ve yüzde 1,0’ı LPG yakıtlı. Ağustos ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 16 milyon 944 bin 312 adet otomobilin ise yüzde 33,1’i dizel, yüzde 30,7’si LPG, yüzde 30,7’si benzin, yüzde 3,4’ü hibrit ve yüzde 1,8’i elektrikli. Yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı ise yüzde 0,2.







