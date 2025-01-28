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Yangın tüpünde fahiş fiyat fırsatçılarına savunma: Ticaret Bakanlığı 351 işletme için harekete geçti

Yangın tüpünde fahiş fiyat fırsatçılarına savunma: Ticaret Bakanlığı 351 işletme için harekete geçti

Seda Ekinci
Seda Ekinci
12:4928/01/2025, Salı
G: 28/01/2025, Salı
Yeni Şafak
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Ticaret Bakanlığından yangın malzemesi denetimleri hakkında açıklama
Ticaret Bakanlığından yangın malzemesi denetimleri hakkında açıklama

Ticaret Bakanlığı, 81 ilde gerçekleştirilen yangın malzemesi denetimleri çerçevesinde 395 denetlenen işletmenin 351'inden savunma istendiğini duyurdu.

Ticaret Bakanlığı 81 Ticaret İl Müdürlüğü tarafından yangın malzemesi denetimi gerçekleştirildiğini duyurdu. Bakanlığın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:


"77 ilden alınan verilere göre ülke genelinde denetlenen işletme sayısı 395'tir, toplam denetlenen ürün sayısı 5 bin 154'tür, Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna sevk edilmesi öngörülerek savunma istenilen işletme sayısı 351'dir."


#Ticaret Bakanlığı
#fahiş fiyat
#savunma

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