9 bin 777 puan seviyesinden kapanış yapmıştı. Geçen hafta 9 bin 800-10 bin 200 puan atalığını takip edeceğimi belirtmiştim. 10 bin 156 puan seviyesine kadar yükseldi ancak 10 bin puan seviyesinin üzerinde kalıcı olamadı. Teknik olarak 9 bin 800 puan seviyesinin altı riskli. Çünkü 9 bin 600-9 bin 400 puan aralığı ile ilgili risk oluşumu olabilir. Bu haftanın en riskli destek seviyesi 9 bin 750 puan seviyesi. Aşağı yönlü sarkmalarda 9 bin 660 puan seviyesi gündeme gelebilir. Ancak bu hafta 9 bin 750 puan üzerinde tutunabilirse Eylül için sıkıntı olmaz. Jeopolitik gerilimin artması endeks tarafında hissediliyor.