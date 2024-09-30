Geçtiğimiz hafta Orta Doğu'daki siyasi gerilimler, ABD Merkez Bankası'nın (FED) faiz indirim beklentileri ve küresel ekonomik belirsizlikler altın fiyatlarının rekor seviyelere ulaşmasına neden oldu. Ancak, yeni haftanın ilk gününe girilirken altın fiyatlarında yatay bir seyir gözlemleniyor. Faiz oranlarının düşmeye devam edeceği beklentisiyle altına yönelen yatırımcılar, 'Altın fiyatları artacak mı yoksa azalacak mı' sorusuna yanıt arıyor. İşte altın piyasasında son gelişmeler...
Altın fiyatları, yatırımcılar için her zaman güvenli liman olarak kabul edilen bir yatırım aracı oldu. Küresel piyasalar ve jeopolitik gelişmeler altın fiyatlarını yakından etkilerken, 2024 yılı altın piyasasında büyük dalgalanmalara tanıklık etti.
- (*Volatilite:Finansal piyasalarda belirli bir ürünün belirli bir zaman içerisinde fiyatında yaşanan oynaklık.)
Güncel altın fiyatları (30 Eylül 2024)
Yeni haftanın ilk gününde altın fiyatlarında bir denge durumu gözlemleniyor.
Yeni haftanın ilk işlem gününde altın fiyatlarındaki yatay seyir, birkaç ana faktöre bağlanabilir. İlk olarak, FED'in faiz politikası üzerindeki belirsizlikler hala devam ediyor. Yatırımcılar, faiz oranlarının düşmeye devam edeceği beklentisiyle altına yönelmiş durumda, ancak bu beklentiler henüz somut bir şekilde karşılık bulmadığı için piyasalarda bir duraklama söz konusu. Buna ek olarak, Orta Doğu'daki siyasi gelişmeler ve bölgedeki çatışmaların altın fiyatlarını doğrudan etkilediği biliniyor. Jeopolitik risklerin artması, yatırımcıları güvenli liman olan altına yönlendirdi ve bu durum fiyatları yukarı çekti. Ancak bu risklerin bu hafta itibarıyla yatay bir seyir izlemesi, altın fiyatlarının da stabil kalmasına neden oldu.
Altın fiyatları artacak mı azalacak mı?
Gözler FED kararında
- -Almanya ÜFE (Pazartesi 15:00)
- - ECB Başkanı Lagarde’nin konuşması (Pazartesi 16:00)
- - Fed Başkanı Powell’ın konuşması (Pazartesi 20:00)
- - Euro Bölgesi TÜFE (Salı 12:00)
- - Euro Bölgesi İşsizlik Oranı (Çarşamba 12:00)
- - ABD ADP Özel Sektör İstihdamı (Çarşamba 15:15)
- - TÜİK Eflasyon verisi ÜFE (Perşembe 10:00)
- - TCMB Başkanı Karahan’ın TBMM sunumu ( Perşembe 14:00)
- - ABD Tarım Dışı İstihdam Verisi (Cuma 15:30)
Uzmanından 'çeşitlilik' önerisi
Uzmanlar, altın yatırımcılarının piyasa verilerini dikkatle izlemeleri gerektiğini belirtiyor. Altın fiyatlarındaki volatilite riskine karşı portföy çeşitlendirilmesi önerilirken, kısa vadeli kazançlar için dikkatli olunması gerektiği vurgulanıyor.
Sonuç olarak, 30 Eylül 2024 itibarıyla altın fiyatları yatay bir seyir izlese de, piyasalarda süregelen belirsizlikler nedeniyle yatırımcıların dikkatli olmaları önem taşıyor. Hem küresel hem de yerel faktörler altın fiyatlarını etkilemeye devam edecek gibi görünüyor.
'Onu takip edin' diyerek uyardı
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'in 'Altın almak ya da altını bozdurmak için doğru zaman mı?' sorusuna tv100'deki yazısında şöyle cevap verdi: