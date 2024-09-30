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Ekonomi
Yatırımcının gözü kulağı altın fiyatlarında: Artacak mı azalacak mı?

Yatırımcının gözü kulağı altın fiyatlarında: Artacak mı azalacak mı?

Seren Som
10:4630/09/2024, Pazartesi
G: 30/09/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Yatırımcılar, faiz oranlarının düşmeye devam edeceği beklentisiyle altına yönelmiş durumda.
Yatırımcılar, faiz oranlarının düşmeye devam edeceği beklentisiyle altına yönelmiş durumda.

Geçtiğimiz hafta Orta Doğu'daki siyasi gerilimler, ABD Merkez Bankası'nın (FED) faiz indirim beklentileri ve küresel ekonomik belirsizlikler altın fiyatlarının rekor seviyelere ulaşmasına neden oldu. Ancak, yeni haftanın ilk gününe girilirken altın fiyatlarında yatay bir seyir gözlemleniyor. Faiz oranlarının düşmeye devam edeceği beklentisiyle altına yönelen yatırımcılar, 'Altın fiyatları artacak mı yoksa azalacak mı' sorusuna yanıt arıyor. İşte altın piyasasında son gelişmeler...

Altın fiyatları, yatırımcılar için her zaman güvenli liman olarak kabul edilen bir yatırım aracı oldu. Küresel piyasalar ve jeopolitik gelişmeler altın fiyatlarını yakından etkilerken, 2024 yılı altın piyasasında büyük dalgalanmalara tanıklık etti.


Eylül ayında altın piyasasında tarihi rekorlar kaydedildi.
Gram altın fiyatları geçtiğimiz hafta 3 bin 100 TL seviyesini aşarak büyük bir yükseliş gösterdi.
Bu yükselişin temel sebepleri arasında, FED'in para politikalarına dair belirsizlikler ve Orta Doğu'daki çatışmalar gösteriliyor.
ABD'nin faiz oranlarını daha fazla düşüreceği beklentisi, altının değerini artıran en önemli etkenlerden biri olarak öne çıkıyor. Zira düşük faiz oranları, yatırımcıların alternatif yatırım araçlarına yönelmesine ve altının cazibesinin artmasına neden oluyor​.

Öte yandan, ons altın fiyatları da geçtiğimiz hafta 2 bin 700 dolar seviyesini test etti. Ancak yeni haftanın ilk işlem gününde bu seviyenin altına gerileyerek hafif bir düşüş yaşadı. Piyasa uzmanları, altın fiyatlarının bu yıl boyunca daha
volatil(*)
olabileceğini belirtiyor. Özellikle jeopolitik gelişmelerin ve FED politikalarının altın fiyatları üzerinde kalıcı etkiler yaratabileceği düşünülüyor.
  • (
    *Volatilite:
    Finansal piyasalarda belirli bir ürünün belirli bir zaman içerisinde fiyatında yaşanan oynaklık.)

Güncel altın fiyatları (30 Eylül 2024)

Yeni haftanın ilk gününde altın fiyatlarında bir denge durumu gözlemleniyor.

Gram altın
2.915 TL seviyelerinde işlem görüyor. Geçen haftaki zirvelerin ardından yatay bir seyir izleyen gram altının, küresel piyasalarda yaşanan gelişmelere bağlı olarak hafta içerisinde dalgalanabileceği belirtiliyor​.
Çeyrek altın,
Türkiye'deki en popüler yatırım araçlarından biri olarak 5 bin 20 TL’den satışa sunuluyor. Çeyrek altının alış fiyatı ise 4.974 TL. Bu durum, geçen haftaki yükselişin ardından fiyatlarda stabilizasyon yaşandığının göstergesi.
Yarım altın
10 bin 34 TL’den satılırken, alış fiyatı 9 bin 918 TL olarak belirlenmiş durumda.
Cumhuriyet altını
ise 19 bin 999 TL seviyesinde satılıyor. Piyasalardaki bu yatay seyir, yatırımcılar için kısa vadeli fırsatlar yaratırken, uzun vadede altındaki volatilite riskini de göz ardı etmemek gerekiyor​.
Ons altın
, uluslararası piyasalarda 2 bin 654 dolar seviyesinden işlem görüyor. Geçtiğimiz hafta ons altın fiyatları 2 bin 700 dolar seviyesinin üzerine çıkmıştı. Ancak bu hafta daha sakin bir seyir izleyerek hafif düşüş gösterdi. Uzmanlar, ons altının fiyatlarının FED'in faiz politikasına dair yeni açıklamaların ardından yeniden şekillenebileceğini vurguluyor.

Yeni haftanın ilk işlem gününde altın fiyatlarındaki yatay seyir, birkaç ana faktöre bağlanabilir. İlk olarak, FED'in faiz politikası üzerindeki belirsizlikler hala devam ediyor. Yatırımcılar, faiz oranlarının düşmeye devam edeceği beklentisiyle altına yönelmiş durumda, ancak bu beklentiler henüz somut bir şekilde karşılık bulmadığı için piyasalarda bir duraklama söz konusu. Buna ek olarak, Orta Doğu'daki siyasi gelişmeler ve bölgedeki çatışmaların altın fiyatlarını doğrudan etkilediği biliniyor. Jeopolitik risklerin artması, yatırımcıları güvenli liman olan altına yönlendirdi ve bu durum fiyatları yukarı çekti. Ancak bu risklerin bu hafta itibarıyla yatay bir seyir izlemesi, altın fiyatlarının da stabil kalmasına neden oldu.

Altın fiyatları artacak mı azalacak mı?

Piyasa analistleri, altın fiyatlarının önümüzdeki günlerde yeniden hareketlenebileceğini öngörüyor. Özellikle küresel ekonomik gelişmeler ve FED’in faiz kararları, altının gelecekteki fiyat hareketlerini belirleyecek ana faktörler arasında yer alıyor.
Uzmanlar, kısa vadede altın alım satımı yapmayı düşünen yatırımcılar için dikkatli olmaları gerektiğini vurgularken, uzun vadeli yatırımcıların altını güvenli bir liman olarak değerlendirmeye devam edebileceğini belirtiyor.

Bazı stratejistler ise ons altın fiyatlarında 2 bin 700 dolar seviyesinin üstünde kalıcı bir yükseliş bekliyor.
Özellikle jeopolitik gerilimlerin artması ve küresel ekonominin belirsizliği, altına olan talebi daha da artırabilir​. Bununla birlikte, Türkiye’deki yatırımcıların gram altın ve çeyrek altın gibi yerel piyasa ürünlerine olan ilgisinin devam edeceği ve bu ürünlerin enflasyon karşısında koruyucu bir araç olarak görüleceği düşünülüyor.

Gözler FED kararında

Altın piyasasındaki fiyat hareketlerinin önümüzdeki hafta boyunca nasıl şekilleneceğini belirleyecek bazı önemli gelişmeler bulunuyor. Öncelikle FED'in bu hafta yapacağı toplantılardan çıkacak açıklamalar dikkatle takip edilmeli.
Faiz oranlarına dair yeni bir açıklama, altın fiyatlarını doğrudan etkileyebilir.
Ayrıca, Orta Doğu'daki jeopolitik durumun stabil kalıp kalmayacağı da altının fiyatı üzerinde belirleyici olacak.
Hafta boyunca takip edilmesi gereken gelişmeler şöyle:
  1. -Almanya ÜFE (Pazartesi 15:00)
  2. - ECB Başkanı Lagarde’nin konuşması (Pazartesi 16:00)
  3. - Fed Başkanı Powell’ın konuşması (Pazartesi 20:00)
  4. - Euro Bölgesi TÜFE (Salı 12:00)
  5. - Euro Bölgesi İşsizlik Oranı (Çarşamba 12:00)
  6. - ABD ADP Özel Sektör İstihdamı (Çarşamba 15:15)
  7. - TÜİK Eflasyon verisi ÜFE (Perşembe 10:00)
  8. - TCMB Başkanı Karahan’ın TBMM sunumu ( Perşembe 14:00)
  9. - ABD Tarım Dışı İstihdam Verisi (Cuma 15:30)

Uzmanından 'çeşitlilik' önerisi

Uzmanlar, altın yatırımcılarının piyasa verilerini dikkatle izlemeleri gerektiğini belirtiyor. Altın fiyatlarındaki volatilite riskine karşı portföy çeşitlendirilmesi önerilirken, kısa vadeli kazançlar için dikkatli olunması gerektiği vurgulanıyor​.


Sonuç olarak, 30 Eylül 2024 itibarıyla altın fiyatları yatay bir seyir izlese de, piyasalarda süregelen belirsizlikler nedeniyle yatırımcıların dikkatli olmaları önem taşıyor. Hem küresel hem de yerel faktörler altın fiyatlarını etkilemeye devam edecek gibi görünüyor.


'Onu takip edin' diyerek uyardı

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'in 'Altın almak ya da altını bozdurmak için doğru zaman mı?' sorusuna tv100'deki yazısında şöyle cevap verdi:

"Hafta boyunca önemli günler bizi bekliyor. Bu hafta para piyasalarında takip edeceğim bant aralıkları şöyle:
Bist100 endeksi:
9 bin 777 puan seviyesinden kapanış yapmıştı. Geçen hafta 9 bin 800-10 bin 200 puan atalığını takip edeceğimi belirtmiştim. 10 bin 156 puan seviyesine kadar yükseldi ancak 10 bin puan seviyesinin üzerinde kalıcı olamadı. Teknik olarak 9 bin 800 puan seviyesinin altı riskli. Çünkü 9 bin 600-9 bin 400 puan aralığı ile ilgili risk oluşumu olabilir. Bu haftanın en riskli destek seviyesi 9 bin 750 puan seviyesi. Aşağı yönlü sarkmalarda 9 bin 660 puan seviyesi gündeme gelebilir. Ancak bu hafta 9 bin 750 puan üzerinde tutunabilirse Eylül için sıkıntı olmaz. Jeopolitik gerilimin artması endeks tarafında hissediliyor.
Döviz kurları;
Dolar/TL 34,16 lira, avro/TL 38,16 lira seviyesinden kapanış yapmıştı. Her iki para biriminin TL ayağında düşüş beklemiyorum. Yükseliş öngörüm devam ediyor. EUR/USD paritesi nedenli avro/TL kurunun hareketliliği daha fazla. Genel görünüm pozitif.
Ons altın (xau/usd);
2 bin 674 dolar seviyesine yükseldikten sonra haftayı 2 bin 658 dolar seviyesinden tamamladı. Geniş bant aralığını takip etmekte fayda var. 2 bin 580-2 bin 680 dolar aralığını geçerliliğini koruyor. Eylül'de 200 dolar yükselen ons altın da kâr satışları zamanı geldi. 2 bin 600 dolar seviyesinin üzeri jeopolitik gerilim fiyatlaması. Gram altın yatırımcısı yine ons altını takip etmeye devam.
Ons gümüş
(xag/usd); 31,63 dolar seviyesinden kapanış yapmıştı. 30-32 dolar aralığında kalmayı sürdürebilir. Orta ve uzun vade beklentim pozitif olduğundan düşüşleri alım fırsatı olarak görmeyi sürdüreceğim. Gümüş ucuz.
Bitcoin (BTC);
65 bin 786 dolar seviyesindeydi. 65 bin 500 dolar seviyesinin üzerinde kalıcı olabilirse yukarda 67 bin 500 dolar seviyesi var. Yıl sonu öngörüm 80 bin dolar olduğundan düşüşlerin kalıcı olmasını beklemiyorum.
İyi haftalar dilerim..."
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#Altın
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