Yeni sistemle yastık altın altınlar ekonomiye kazandırılacak: ​​Fiziki altın teslimi işi hızlandıracak

Karagün dostu olarak nitelendirilen ve Ayşe Teyze ile özdeştirilen yastık altı altınların ekonomiye kazandırılması gündemin ilk maddelerinden biri oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yastık altındaki 5 bin ton altının piyasaya kazandırılacağını açıklamasıyla sağlanacak ekonomik katkı merak ediliyor. 5 bin ton altının piyasa değerinin ise 280 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.

Ayşen Esenn

HEDEF İLK SENEDE 50 TON

İstanbul Altın Rafinerisi (İAR) Yönetim Kurulu Başkanı Ayşen Esen, Projenin adının KAD-SİS ‘Kuyumcu altın değerleme sistemi’ olduğunu belirterek, İAR olarak 11 yıldır 12 banka ile altın bankacılığı yürüttüklerini söyledi.

Esen, 10 yılda 100 ton altının altın bankacılığı eksper yöntemi ile ekonomiye kazandırıldığını söyleyerek, “Eski sistem ile yıllık on ton mertebelerinde bir altın çıkarırken, bizim yeni projemiz olan KAD-SİS’in hedefi ilk bir yılda yani gelişme döneminde 50 tonlara sonrasında 100 tonlara çıkmak. Seksen ilde bin noktaya ulaşmamız ve altın teslimimiz bu projenin olmazsa olmazlarından bir tanesi. Bu projede gerekli adımlar atıldığında, fiziki olarak biz bankadaki altın hesabımızdan istediğimiz zaman küçük bir miktar altını, altın olarak alabileceğiz. BDDK’yla görüştük, bir mekanizma geliştirdik. Bu mekanizmanın belirli mevzuatlara göre süreci var. Onaylanması gerekiyor. O yüzden de uygulamaya henüz geçemedi.”

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KUYUMCULAR DA BAŞVURABİLECEK

Vatandaşın tercihen hafta sonu veya iş çıkışlarında kuyumcuya gittiğini söyleyen Ayşen Esen, oysa şu an mevcut sistemin mesai saatlerinde açık olduğunu vurguladı. Esen, şu anda bankaların bunu yazılımla çözdüklerini ifade ederek, “Bunun onayı geldiğinde kısa bir zaman içinde hallolacak. Tanıtımla tüm taraflar bilgilendirilmeli. Şimdi sisteme dahil olmak isteyen kuyumcular bize başvurabilecekler.

Türkiye’nin seçkin, sayılı, kaliteli kuyumcularını seçiyor sisteme dahil ediyoruz. Ve sözleşmeyle bunlarla birlikte çalışmaya başlıyoruz. KAD-SİS web sitemize (www.kadsis.com) girdikleri anda kuyumcuların nasıl başvurabilecekleri her şey yazıyor” diye konuştu.

SAYI GELİŞTİKÇE TONAJ ARTACAK

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile iletişim halinde olduklarını anlatan Ayşen Esen, şunları kaydetti: “Biz yıllarca halkın sesine kulak verdik, araştırmalar yaptık, halkın neden altınını yastık altında tuttuğunu, ne olursa yastık altından çıkaracağını tespit ettik. Bütün bu tespitler sonrası projenin olmazsa olmazlarını dile getirdik, sonra da biz geçen yılın Temmuz ayında yani bir buçuk yıl evvel bu projeye start verdik. Çıkış noktamız Türkiye çapında yapılacak bir faaliyet. Dolayısıyla seksen ilde yapılması gereken bir çalışma. Bu start verdiğimiz dönem bir test çalışması olmalıydı çünkü bir yazılım var. Bu sistem Türkiye’nin her yerinde çalışacak. Lojistikte bunların sağlanması gerekiyordu. O yüzden mümkün olduğu kadar çok şehre ve noktaya gidelim. Her şehirde bu sistem bir test edilsin. Düzgün çalıştığından emin olalım dedik ve olduk da. Sıra geldi olmazsa olmazları devreye almaya. Fiziki altın teslimi gibi, 7/24 hizmet gibi, tanıtım gibi, halka altın mevduatı karışığı bir katma değer sunmak gibi, altın mevduatının güvencede olduğunu hissettirmek gibi, bankaların bu konuya teşvik edilmesi gibi konular olmazsa olmazlarımız. Ondan sonra da büyümeye devam edeceğiz. Projemiz kapsamında Kamu bankaların yanına özel bankaların da katılması ve olmazsa olmazların hayata geçmesi ile sistem yayılacak, sayı geliştikçe tonaj artacak, ekonomin ülkenin kalkınmasına destek verecek.”

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Kuyumcularla iş birliği yapılmalı

İstanbul Ticaret Odası Kuyumculuk Komitesi Başkanı Erhan Hoşhanlı, yastıkaltı altınların kazandırılmasında kuyumcularla iş birliği yapılmasının önemli olduğunu söyledi. Hoşhanlı, “5 bin tonun yüzde 10’nun çıkarılmasıyla 30 milyar dolar ekonomiye kazandırmış olur. Yüzde 10 bile ekonomiye ciddi katkı sağlar” ifadesini kullandı..

Gereken desteği vermeye hazırız

Ankara Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Hasan Çavuşculu ise piyasaların normale döndüğünü belirtti. 5 bin ton altının ekonomiye kazandırılmasıyla ilgili yapılacak çalışmadan memnun olduklarını dile getiren Çavuşculu,”Kuyumcular da bu işin içerisinde olmalı. Gereken desteği vermeye hazırız” diye konuştu.