Ekonomi Yeni sistemle yastık altın altınlar ekonomiye kazandırılacak Fiziki altın teslimi işi hızlandıracak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Yeni sistemle yastık altın altınlar ekonomiye kazandırılacak: Fiziki altın teslimi işi hızlandıracak

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yastık altındaki 5 bin ton altının piyasaya kazandırılacağını açıklamasıyla gözler elde edilecek ekonomik katkıya çevrildi. Değeri 280 milyar dolar olduğu tahmin edilen altının yüzde 10’u bile kazandırılsa ekonomiye ciddi bir kaynak sağlanacak. Söz konusu çalışmayla vatandaşın fiziki altına istediği zaman ulaşabilme imkanı sağlaması bekleniyor.

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Mesude Demirhan Yeni Şafak
Yeni sistemle yastık altın altınlar ekonomiye kazandırılacak: ​​Fiziki altın teslimi işi hızlandıracak
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Karagün dostu olarak nitelendirilen ve Ayşe Teyze ile özdeştirilen yastık altı altınların ekonomiye kazandırılması gündemin ilk maddelerinden biri oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yastık altındaki 5 bin ton altının piyasaya kazandırılacağını açıklamasıyla sağlanacak ekonomik katkı merak ediliyor. 5 bin ton altının piyasa değerinin ise 280 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.

Ayşen Esenn
Ayşen Esenn

HEDEF İLK SENEDE 50 TON

İstanbul Altın Rafinerisi (İAR) Yönetim Kurulu Başkanı Ayşen Esen, Projenin adının KAD-SİS ‘Kuyumcu altın değerleme sistemi’ olduğunu belirterek, İAR olarak 11 yıldır 12 banka ile altın bankacılığı yürüttüklerini söyledi.

Esen, 10 yılda 100 ton altının altın bankacılığı eksper yöntemi ile ekonomiye kazandırıldığını söyleyerek, “Eski sistem ile yıllık on ton mertebelerinde bir altın çıkarırken, bizim yeni projemiz olan KAD-SİS’in hedefi ilk bir yılda yani gelişme döneminde 50 tonlara sonrasında 100 tonlara çıkmak. Seksen ilde bin noktaya ulaşmamız ve altın teslimimiz bu projenin olmazsa olmazlarından bir tanesi. Bu projede gerekli adımlar atıldığında, fiziki olarak biz bankadaki altın hesabımızdan istediğimiz zaman küçük bir miktar altını, altın olarak alabileceğiz. BDDK’yla görüştük, bir mekanizma geliştirdik. Bu mekanizmanın belirli mevzuatlara göre süreci var. Onaylanması gerekiyor. O yüzden de uygulamaya henüz geçemedi.”

KUYUMCULAR DA BAŞVURABİLECEK

Vatandaşın tercihen hafta sonu veya iş çıkışlarında kuyumcuya gittiğini söyleyen Ayşen Esen, oysa şu an mevcut sistemin mesai saatlerinde açık olduğunu vurguladı. Esen, şu anda bankaların bunu yazılımla çözdüklerini ifade ederek, “Bunun onayı geldiğinde kısa bir zaman içinde hallolacak. Tanıtımla tüm taraflar bilgilendirilmeli. Şimdi sisteme dahil olmak isteyen kuyumcular bize başvurabilecekler.

Türkiye’nin seçkin, sayılı, kaliteli kuyumcularını seçiyor sisteme dahil ediyoruz. Ve sözleşmeyle bunlarla birlikte çalışmaya başlıyoruz. KAD-SİS web sitemize (www.kadsis.com) girdikleri anda kuyumcuların nasıl başvurabilecekleri her şey yazıyor” diye konuştu.

SAYI GELİŞTİKÇE TONAJ ARTACAK

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile iletişim halinde olduklarını anlatan Ayşen Esen, şunları kaydetti: “Biz yıllarca halkın sesine kulak verdik, araştırmalar yaptık, halkın neden altınını yastık altında tuttuğunu, ne olursa yastık altından çıkaracağını tespit ettik. Bütün bu tespitler sonrası projenin olmazsa olmazlarını dile getirdik, sonra da biz geçen yılın Temmuz ayında yani bir buçuk yıl evvel bu projeye start verdik. Çıkış noktamız Türkiye çapında yapılacak bir faaliyet. Dolayısıyla seksen ilde yapılması gereken bir çalışma. Bu start verdiğimiz dönem bir test çalışması olmalıydı çünkü bir yazılım var. Bu sistem Türkiye’nin her yerinde çalışacak. Lojistikte bunların sağlanması gerekiyordu. O yüzden mümkün olduğu kadar çok şehre ve noktaya gidelim. Her şehirde bu sistem bir test edilsin. Düzgün çalıştığından emin olalım dedik ve olduk da. Sıra geldi olmazsa olmazları devreye almaya. Fiziki altın teslimi gibi, 7/24 hizmet gibi, tanıtım gibi, halka altın mevduatı karışığı bir katma değer sunmak gibi, altın mevduatının güvencede olduğunu hissettirmek gibi, bankaların bu konuya teşvik edilmesi gibi konular olmazsa olmazlarımız. Ondan sonra da büyümeye devam edeceğiz. Projemiz kapsamında Kamu bankaların yanına özel bankaların da katılması ve olmazsa olmazların hayata geçmesi ile sistem yayılacak, sayı geliştikçe tonaj artacak, ekonomin ülkenin kalkınmasına destek verecek.”

Kuyumcularla iş birliği yapılmalı

  • İstanbul Ticaret Odası Kuyumculuk Komitesi Başkanı Erhan Hoşhanlı, yastıkaltı altınların kazandırılmasında kuyumcularla iş birliği yapılmasının önemli olduğunu söyledi. Hoşhanlı, “5 bin tonun yüzde 10’nun çıkarılmasıyla 30 milyar dolar ekonomiye kazandırmış olur. Yüzde 10 bile ekonomiye ciddi katkı sağlar” ifadesini kullandı..

Gereken desteği vermeye hazırız

  • Ankara Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Hasan Çavuşculu ise piyasaların normale döndüğünü belirtti. 5 bin ton altının ekonomiye kazandırılmasıyla ilgili yapılacak çalışmadan memnun olduklarını dile getiren Çavuşculu,”Kuyumcular da bu işin içerisinde olmalı. Gereken desteği vermeye hazırız” diye konuştu.
Dövizden sonra bir hamle de altına geliyor: Piyasa değeri 280 milyar dolar
EKONOMİ
Dövizden sonra bir hamle de altına geliyor: Piyasa değeri 280 milyar dolar

Yastık altı altın ekonomiye kazandırılıyor: '280 milyar doların yüzde 10'u gelse ülkede dövize ihtiyaç kalmaz'
FOTOĞRAF 12
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine toplantısı sonrası yaptığı bir diğer dikkat çeken açıklama ise altına yönelik oldu. Yastık altında 280 milyar dolar değere sahip 5 bin ton altın bulunduğunu belirten Erdoğan, bu altınların ekonomiye kazandırılması için piyasa paydaşlarıyla yeni araçlar geliştirileceğinin sinyalini verdi.
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati yastık altı birikimin sisteme kazandırılmasına yönelik teşviklere ilişkin bilgi verdi. Bakan Nebati, konuya ilişkin yasal düzenlemelere ilişkin değişiklikleri Meclis'ten talep edeceklerini söyledi.
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Nebati, \"Ocak ayının ilk haftasında bu iş bitmiş olacak. 280 milyar doların yüzde 10'u gelse ülkede dövize ihtiyacımız kalmayacak\" dedi.
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Kamu bankaları ve İstanbul Altın Rafinerisi tarafından Altın Değerleme Sistemi geliştirilecek. Vatandaşlar yetkili kuyumcular aracılığıyla altınlarını banka hesaplarına aktarma, dilediğinde fiziki altın ya da nakit olarak çekme konusunda önemli mesafe kat edilecek.<br>
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İsteyenler altınlarını o günkü değer üzerinden Türk Lirası'na çevirebilecek.
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İstenildiğinde ulaşılabilen, karşılında kâr payı, faiz geliri elde edilebilen ve karşılığında kredi kullanılabilen bu sistemle fiziki olarak altını da çekilebiliyor.
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Konuyla ilgili sürpriz açıklama ise Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar'dan geldi.<br><br>
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'BU ÇOK BÜYÜK BİR SERVET'<br><br>Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın altına yönelik açıklamasının oldukça önemli olduğuna dikkat çeken Çakar, '' Ülkemizde 280-300 milyar dolarlık bir altın yastık altında. Bu çok büyük bir servet. Bunun finansal sisteme katılması halinde çok büyük bir tasarruf ve yatırıma kaynak teşkil edeceğini biliyoruz...
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Biz kamu bankaları olarak İstanbul Altın Rafinerisi ile bir kaç yıldır ortak yürüttüğümüz bir çalışma var. Dolayısıyla vatandaşımızın altını alıp aslında menkul kıymetleştiriyoruz. Altınlarını sisteme kattıklarında kendilerine bir hesap açıyoruz onları bir mevduat olarak değerlendiriyoruz ve bunu sisteme katıyoruz.'' dedi.
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'ALTINA YÖNELİK YENİ AKSİYONLAR ALACAĞIZ'<br>'Önümüzdeki süreçte biraz agresif olacağız' diyerek sözlerini sürdüren Çakar, ''Özel bankaların da katılacağını umuyorum. Yastık altındaki altınların sisteme katılması ve sistemin içinde yer alması için önümüzdeki süreçte vatandaşlarımızın hayatlarını daha da kolaylaştırıcı onların finansal erişimini kolaylaştırıcı bazı aksiyonlar alacağız.'' diye konuştu.
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Yastık altı altın ekonomiye kazandırılıyor: '280 milyar doların yüzde 10'u gelse ülkede dövize ihtiyaç kalmaz'
Vatandaşın tahmini büyüklüğü 5 bin ton ve değeri ise 280 milyar dolar olduğu tahmin edilen yastık altındaki varlıklarını ekonomiye kazandıracak yeni araçlar geliyor. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati "Ocak ayının ilk haftasında bu iş bitmiş olacak, 280 milyar doların yüzde 10'u gelse ülkede dövize ihtiyacımız kalmayacak" dedi.


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