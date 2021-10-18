Yeşil enerjiye finansal destek

Tüm dünyanın gündeminde olan enerji tasarrufu ve verimliliği aynı zamanda yeşil finans çözümlerini de aranır hale getiriyor. Şekerbank’ın 2009 yılında enerji tasarrufuna yönelik her türlü yatırımı uygun ödeme koşullarıyla desteklemek amacıyla geliştirdiği EKOkredi ile bugüne kadar 31,5 milyar kilowatt-saat enerji tasarrufu elde edildi, toplamda 6.7 milyon ton CO2 salımı engellendi.

ENERJİ VERİMLİĞİ ARTIK HAYATİ

Türkiye’nin kalkınmasında ve sanayileşmesinde, enerjinin verimli kullanılmasının hayati önemini dikkate aldıklarını belirten Şekerbank KOBİ, Perakende ve Tarım Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Tuğbay Kumoğlu, “EKOkredi ile binalarda enerji verimliliğinin artırılmasından rüzgar, su ve güneş gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına yönelik dönüşüm projelerine, atık yönetimi yatırımlarına kadar geniş bir yelpazede bireylerin yanı sıra çiftçi, esnaf ve işletmelerin enerji verimliliği yatırımlarını uygun koşullarda finanse ediyoruz.” şeklinde konuştu.

KARBON SALINIMI AZALDI

EKOkredi ile 2009 yılından bu yana 1,2 milyar TL’yi aşkın finansman desteği sağlandı ve 118 bini aşkın kişi, enerji tasarrufu ile tanıştı. Kumoğlu, “108 bin bireysel ve 10 bin 203 KOBİ, esnaf ve çiftçi müşterimiz, EKOkredi’nin avantajlı finansman imkânından yararlandı. EKOkredi ile yapılan enerji verimliliği yatırımlarıyla bugüne kadar 31,5 milyar kilowatt-saat enerji tasarrufu elde edildi. Toplamda 6.7 milyon ton CO2 salımı engellendi. Böylece doğal kaynaklarımızın korunmasına hem de ülkemiz ekonomisine büyük katkı sağlanmıştır” dedi.

REKLAM

YALITIMLA TASARRUF

İZODER teknik danışmanlığında sunulan EKOkredi Yalıtım ile de bugüne kadar 165 bini aşkın konutun yalıtıldığını belirten Kumoğlu, böylelikle toplam 142,5 milyon metreküp doğal gaz tasarrufu gerçekleştiğini kaydetti.

ÇİFTÇİLERE ÖZEL

Çiftçilere özel Tarımsal EKOkredi ile modern sulama projelerinin yüzde 100’ü finanse ediliyor, sera ve güneş enerjisi projesinin toplam bedelinin yüzde 75’i kredilendiriliyor. Eski traktörünü yenilemek isteyen üreticilere ise enerji verimliliği yüksek traktör ve tarımsal ekipman alımları için uygun faiz oranları ile nakit destek sunuluyor.