Fatih Terim, uzun süren sessizliğine son verip Yunanistan ekibi Panathinaikos'un teknik direktörlük teklifini kabul etti. Terim'in yardımcılıklarını yapacak isimler netleşirken tecrübeli teknik adamın alacağı maaş da belli oldu.

Fatih Terim ne kadar maaş alacak?

Yunanistan'a giden ve 1.5 yıllık sözleşmeyi imzalayacak olan Terim'in teknik ekibi de belli olurken, ne kadar kazanacağı merak konusu oldu. Yunanistan basını, Fatih Terim'in Yunan ekibinde kazanacağı rakamı da duyurdu.

Yunanistan basınına göre, Fatih Terim, Panathinaikos'ta 900 bin euro civarında bir maaş alacak.

Fatih Terim'den İlk Açıklama

Atina'ya gitmek üzere Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’ne gelen tecrübeli teknik adam yolculuk öncesi basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptı. Terim, kendisine uzatılan mikrofonlara “Söyleyeceğimiz çok şey olacak ama şimdi değil” dedi.

Açıklamanın ardından terminale giren Terim, özel uçakla Yunanistan’a gitti. Fatih Terim, akşam saatlerinde yapılacak antrenmanda yeni takımının başında yer alacak. Öte yandan Fatih Terim'in ekibinde Necati Ateş, Mert Çetin, Eray Sözen ve Tuğberk Tanrıvermiş yer alacak. Tanrıvermiş'in İtalyan ekibi Roma ile olan sözleşmesini feshettikten sonra ekibe dahil olması bekleniyor. Terim'in ekibine ayrıca bir de İtalyan kondisyoner katılacak.

Atina'da iniş yapan Fatih Terim, ilk duygularını paylaştı. Terim'in Yunan basınına yansıyan demeci şu şekilde;

"DENİZİN DİĞER TARAFINDANIM"

Ben denizin diğer tarafındanım. Burada olmaktan mutluyum. Eşim de bana katılacak ve yeni bir hayata başlayacağız. Ben Fiorentina'da çalışırken, Ergin Ataman da İtalya'daydı. Şimdi ikimiz de buradayız ve bundan dolayı mutluyum. Panathinaikos çok uzun zamandır şampiyon olamıyor. Nereye gidersem gideyim, kazanmak için giderim. Attığım imzalar sadece kâğıt üzerinde değil, kalbimden gelir.

"SAYIN ERDOĞAN'DAN TEBRİK TELEFONU ALDIM"

Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'dan, Panathinaikos'a katıldığım için tebrik mesajı aldım. Burada olmaktan mutluyum. Eşim de gelecek ve burada yeni bir hayata başlayacağız. "

'İLK TRANSFER BAKASETAS' İDDİASI

Fatih Terim'in Yunanistan'a getireceği ilk transfer de belli oldu.Panathinaikos, Fatih Terim’in "Tamam" demesi halinde Trabzonspor'da mutsuz olan Bakasetas’ı kadrosuna katmayı planlıyor.

İddialara göre Yunan futbolcu, ülkesinde forma giymeye sıcak bakıyor. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 30 yaşındaki orta sahanın ayrılığına teknik direktör Abdullah Avcı'dan da onay çıktı.

Bu sezon Bordo-mavili takımla 16 maçta süre alan Bakasetas, 5 gol atıp 2 asistlik katkı sağladı.







