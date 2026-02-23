ABD'de 40 milyondan fazla kişi kar fırtınası uyarısıyla karşı karşıya: Olağanüstü hal ilan edildi

Çevrim içi elektrik kesintisi takip sitesi poweroutage'a göre de yoğun kar ve şiddetli rüzgarlar sebebiyle ülkenin kuzeydoğu kesimlerinde 680 bine yakın hanede elektrik kesintileri yaşanıyor.





Elektrik kesintilerinde 290 bin ile Massachusetts eyaleti başı çekerken, onu 130 bine yakın haneyle New Jersey takip ediyor.



