Düzce'de kestane mezatı açıldı

Üretici Hüseyin Tuncel ise "Özellikle Doğu Karadeniz ve İstanbul başta olmak üzere İzmir, Antalya ve yakın illerden kestane almak için geliyorlar. Bu yıl da kestane sezonunu açtık. Bu yıl kurak bir sezon geçtiğinden ötürü hasat biraz az fakat mahsul çok güzel, lezzetli. Hareketli bir sezon geçireceğiz inşallah." diye konuştu.







