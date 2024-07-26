Emekli maaş zam farklarının hesaplara yatacağı tarih, milyonlarca emekli için büyük bir merak konusu olmaya devam ediyor. Özellikle Temmuz 2024 dönemi için yapılacak zam farkları, emekli vatandaşların gündemini meşgul ediyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) yaptığı açıklamaya göre, Emekli Sandığı'na bağlı olan emekliler, malul ve dul aylığı alanlar için 2024 yılı Temmuz zam farkları, 26 Temmuz 2024 tarihinde hesaplara yatırılacak. Bu yılki düzenlemelerle en düşük emekli maaşında önemli bir artış yapıldı. TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen yasa tasarısı ile en düşük emekli maaşı, 10 bin TL'den 12 bin 500 TL'ye yükseltilecek. Bu artış, emeklilerin yaşam standartlarını artırmak ve enflasyon karşısında daha iyi bir alım gücü sağlamak amacıyla gerçekleştirildi.

1 / 15 Milyonlarca emekli, maaş zam farklarının hesaplara yatacağı tarihi merakla bekliyor.

2 / 15 SSK ve Bağ-Kur emeklileri, Temmuz ayı itibariyle altı aylık enflasyon oranlarına göre yüzde 24,73 oranında bir artış aldı.



3 / 15 Memur emeklilerine ise yüzde 8,46 oranındaki enflasyon farkı üzerine eklenen yüzde 10 toplu sözleşme zammı ile toplamda yüzde 19,31 oranında zam yapılmış oldu.



4 / 15 Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) gelen açıklamaya göre, Emekli Sandığı'na bağlı olan emekli, malul, dul veya yetim aylığı alanların Temmuz 2024 zam farkları bugün hesaplara yatırılacak.



5 / 15 Zam farkları bugün yatırılacak

SGK'nın duyurusuna göre, Emekli Sandığı kapsamındaki emeklilerin Temmuz 2024 zam farklarının yatırılacağı tarih kesinleşti. Kurumun sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



6 / 15 "Emekli Sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların 2024 yılı Temmuz dönemi zam farkları 26 Temmuz 2024 tarihinde ödenecektir."



7 / 15 Bu doğrultuda, zam farkları 26 Temmuz 2024 Cuma günü (bugün) itibariyle hesaplara aktarılacak.

8 / 15 En düşük emekli maaşı artışı

En düşük emekli maaşının 10 bin TL'den 12 bin 500 TL'ye çıkarılması kararlaştırıldı. TBMM Genel Kurulu'nda en düşük emekli maaşının artırılmasını içeren Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri sürüyor



9 / 15 Emekliler, ek zam farklarının ne zaman yatırılacağını merakla beklerken, 3 milyon 703 bin emeklinin Ağustos ayı başında zam farklarını alması bekleniyor. AK Parti'den konuya dair son açıklama geldi.

10 / 15 AK Parti'den açıklama

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, NTV canlı yayınında yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı:



11 / 15 Elitaş'ın Açıklamaları:

"Farkların yatma zamanı çok önemli değil, çünkü 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak. Ay başında emekli maaşlarını alacak olanlar, 1 Ağustos'ta 12 bin 500 yerine 17 bin 500 TL alacak. Temmuz ayında farkların yatmaması yüksek bir ihtimal."



12 / 15 Yeni emekli maaşları

En düşük emekli maaşının artırılmasını içeren düzenleme, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından kabul edildi. Bu düzenlemeyle birlikte en düşük emekli maaşı 10 bin TL'den 12 bin 500 TL'ye çıkarılacak.



13 / 15 Zamlı maaşların ödeme tarihleri ne zaman?

En düşük emekli maaşına yönelik düzenlemenin Meclis'ten geçmesiyle birlikte emeklilere ve memurlara zamlı maaşların Ağustos ayında ödenmesi planlanıyor.



14 / 15 İşte emekli maaşlarının ödeme tarihleri:

A. SSK Emekli Maaşı Ödeme Tarihleri:

Tahsis numarasının son rakamı 9 olanlar ayın 17’sinde, Tahsis numarasının son rakamı 7 olanlar ayın 18’inde, Tahsis numarasının son rakamı 5 olanlar ayın 19’unda, Tahsis numarasının son rakamı 3 olanlar ayın 20’sinde, Tahsis numarasının son rakamı 1 olanlar ayın 21’inde, Tahsis numarasının son rakamı 8 olanlar ayın 22’sinde, Tahsis numarasının son rakamı 6 olanlar ayın 23’ünde, Tahsis numarasının son rakamı 4 olanlar ayın 24’ünde, Tahsis numarasının son rakamı 2 olanlar ayın 25’inde, Tahsis numarasının son rakamı 0 olanlar ayın 26’sında maaşlarını alacaklar.



