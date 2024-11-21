İsviçre ve Fransa almak için sıraya girdi: 100 milyon TL gelir elde ediliyor, faydası say say bitmiyor

“Mantarın işlenmesi ve mantarın toplanması konusu Kastamonu'nun en önemli gelir kapılarından bir tanesini oluşturuyor”





Kastamonu Tarım ve Orman İl Müdürü Bekir Yücel Tanrıkulu, mantarın işlenmesi ve toplanması konusunun Kastamonu'nun en önemli gelir kapılarından bir tanesi olduğunu belirterek, “Kastamonu ilimiz, ülkemizde doğadan mantar toplanması ve bu toplanan mantarların yurtdışına ihracat edilmesi konusunda en önemli merkezlerden bir tanesi oluyor. Doğası ve eko-sistemi gereği gerçekten çok büyük ve önemli miktarda mantar üretimi mevcut. Bunlarla birlikte mantarların toplanması, işlenmesi ve ihracatı ayrı bir üretim süreci oluşturmakta. Bu sebeple toplanan mantarlar Kastamonu'daki firmalarımıza gelmekte ve bu işletmelerde gerekli işlemlere tabi tutulduktan sonra yurtdışına, özellikle de Avrupa ülkeleri başta olmak üzere ihracatı gerçekleştiriliyor...