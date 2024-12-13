ABD'nin burada söz hakkı yok

Suriyelilerin en az yarısı geri döner

Baas rejiminin yıkılmasının ardından Suriyelilerin ülkelerine dönüşü başladı. Suriyeli İş Adamları Derneği Başkanı Halit Savafoğlu, "Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin en az yarısının geri döneceğini düşünüyoruz. Ülkelerinin düzeldiğini görenler geri gidecektir. Ancak bağlantıları tamamen koparamayız. Bu ülkeye vefa borcumuz var. Burada ekmek yedik. Türkiye'ye minnettarız" dedi.