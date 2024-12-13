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ABD'nin burada söz hakkı yok

ABD'nin burada söz hakkı yok

04:0013/12/2024, Cuma
G: 13/12/2024, Cuma
Yeni Şafak
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Yeni Şafak Gazetesi'nin 13 Aralık 2024 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.

Yeni Şafak Gazetesi'nin 13 Aralık 2024 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...

Suriyelilerin en az yarısı geri döner

Baas rejiminin yıkılmasının ardından Suriyelilerin ülkelerine dönüşü başladı. Suriyeli İş Adamları Derneği Başkanı Halit Savafoğlu, "Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin en az yarısının geri döneceğini düşünüyoruz. Ülkelerinin düzeldiğini görenler geri gidecektir. Ancak bağlantıları tamamen koparamayız. Bu ülkeye vefa borcumuz var. Burada ekmek yedik. Türkiye'ye minnettarız" dedi.

ABD'nin söz hakkı yok

Türkiye’ye dolaylı yoldan ‘PKK/PYD’ye dokunma’ mesajı göndermeye çalışan ABD’nin bölgeye karışması kendi imzası sebebiyle mümkün değil. Ekim 2019'da imzalanan Ankara Mutabakatı ile, Suriye’nin kuzeyinde terör örgütlerinden arındırılmış 30 km derinliğinde güvenli bölge kurulması için anlaşmaya varılmıştı.

Galatasaray 1 puanla yetindi

UEFA Avrupa Ligi'nin namağlup takımı Galatasaray, İsveç’te sıfır derecede oynanan 6. hafta maçında Malmö ile berabere kaldı. İcardi, Osimhen ve Barış gibi yıldızların yokluğunda Jelert ve Yunus’la öne geçen sarıkırmızılılar, uzatmada yediği golle beraberliğe razı oldu, puanını 12'ye çıkardı.

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