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Ağaçta gelen ölüm: Beş metre yükseklikteki cenazesini itfaiye ekipleri indirdi

Ağaçta gelen ölüm: Beş metre yükseklikteki cenazesini itfaiye ekipleri indirdi

14:377/04/2025, Pazartesi
DHA
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Bartın'da, oğlu ile birlikte budama yaparken çıktığı çınar ağacında kalp krizi geçiren Hasan Erdoğan (69) hayatını kaybetti. Erdoğan'ın yaklaşık 5 metre yükseklikteki cenazesini itfaiye ekipleri indirdi.

Bartın'daki olay, saat 11.00 sıralarında merkeze bağlı Kabagöz köyünde meydana geldi.

Hasan Erdoğan'ın cenazesi, itfaiye tarafından halatla ağaçtan indirildi. Hasan Erdoğan'ın cansız bedeni, otopsi için Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirip ağladı. 

Köyde yaşayan emekli çiftçi Hasan Erdoğan, oğlu Gürhan ile birlikte tarlasındaki çınar ağacını budamaya gitti.

Çıktığı ağaçta, motorlu testere ile dalları budayan Hasan Erdoğan, oğluna başının döndüğü söyledi. 

Oğlu Gürhan Erdoğan, yardım için köye gidip geri döndükten sonra babasını ağaçta hareketsiz buldu. Babasına seslenen Gürhan Erdoğan cevap alamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. 

Bunun üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaklaşık 5 metre yükseklikte dalların arasında kalan Hasan Erdoğan'ın kalp krizi geçirip yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

#Hasan Erdoğan
#Bartın
#Kalp krizi

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